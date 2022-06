Engell: - Nu glider det over og bliver fjendskab

Kristian Thulesen Dahl er fortid i DF. Nu bliver et liv i partiets tjeneste vekslet til fjendskab, vurderer Hans Engell

Det kom ikke som nogen overraskelse, at partistifteren Kristian Thulesen Dahl klokken 17 onsdag annoncerede, at han har meldt sig ud af Dansk Folkeparti efter 27 år.

Men det fuldbragte kollaps i DF er alligevel voldsomt, siger Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell.

Kristian Thulesen Dahl melder sig ud af DF

- For DF er det her et historisk tab. Det er ikke kun tabet af en partileder, der bragte store sejre og mindst lige så store nederlag. Det er også en af de tungeste politikere, der ryger fra DF. En mand, der har siddet med i de tungeste politiske forhandlinger. Det er årtiers personlig venskab, kammeratskab og kollegaskab, der smuldrer.

- Nu glider det over og bliver fjendskab. Det er et enormt kollaps, siger Hans Engell.

Ekstra Bladets politiske kommentator mener dog alligevel, at der i al armoden for partiet er et lys i mørket.

Med strøget mål

- Fordelen for Messerschmidt er, at den sidste udmeldelse bliver den her. I hvert fald i den lille folketingsgruppe, der er tilbage. Den lille, tapre skare, som Messerschmidt har tilbage, vil være loyale.

Ifølge Hans Engells vurdering vil DF også være at finde i Folketinget efter et valg.

- Men det bliver med strøget mål.

For Kristian Thulesen Dahl er udmeldelsen af DF formentlig begyndelsen på et nyt politisk liv:

- Jeg går ud fra, at han melder sig ind hos Inger Støjberg (Danmarksdemokraterne red.). Han kan det, hun aldrig har prøvet; nemlig sidde ved de tunge forhandlingsgborde. Hun kan tale til folket, men hun har også brug for en computer. Og Thulesen kan alle politiske forlig og aftaler og kan banke en partiorganisation op.

- Det vil være en kæmpe gevinst for hende.

Kristian Thulesen Dahl var sammen med Pia Kjærsgaard medstifter af Dansk Folkeparti i 1995.

Partiet har nu blot fem folketingsmedlemmer tilbage ud af de 16, der kom ind ved valget i 2019.