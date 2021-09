Engell: Nu kommer istiden

Kommunalvalget nærmer sig, og adskillige store politiske forhandlingsemner venter de næste måneder. Med andre ord står den politiske vintertid for døren, og det bliver drønspændende, skriver Hans Engell

Sommeren er slut. Kuldegraderne på Borgen falder brat. Og de næste dage bliver afgørende for dansk politik. Falder forhandlingerne om en klimahandlingsplan for landbruget på gulvet, vil det kaste meget sorte og alvorlige skygger over forhandlingsklimaet på Christiansborg i resten af valgperioden.