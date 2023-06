Engell om forsvarsforlig: Kæmpe slagsmål venter

Med det nye forsvarsforlig har fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) sat et stort stykke papir i en ramme - men han har ikke sat så meget som en streg på papiret endnu.

Dermed bliver det Jakob Ellemann-Jensen, der skal stå for at udfylde tegningen de næste ti år, og det kommer til at betyde flere store slagsmål med aftalepartierne, når han vender tilbage efter sin sygemelding.

For selvom det er lykkedes at lande et meget bredt forlig med hele ti partier, så kan det gå hen og blive særdeles svært, når detaljerne skal forhandles på plads.

Sådan lyder analysen fra Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell.

- Det er det største forlig, vi nogensinde har haft. Vi har aldrig nogensinde haft et forlig, hvor der er så mange penge. Tilgængelig har vi heller aldrig nogensinde haft et forlig, hvor vi får så lidt at vide om, hvad pengene skal bruges til, siger Hans Engell.

De store slagsmål venter

Eksempelvis står der intet i aftalen om, hvor mange flere værnepligtige, der skal skaffes, eller hvad Danmark skal satse på af materiel til hæren.

- Der er meget få detaljer. De store slagsmål, de venter forud. Det er store slagsmål om, hvordan pengene skal fordeles og i hvilken rækkefølge, siger Hans Engell.

Af samme årsag står der i aftalen, at et parti ikke kan have vetoret og blokere for beslutninger i forligskredsen, sådan som man tidligere har kunne.

- Her har man indført en klausul om, at man ikke behøver være enige om det hele, og så kan et flertal stemme sig igennem. Det kan for eksempel blive situationen, hvis nu det store flertal gerne vil have, at Danmark skal deltage i en militær aktion på Balkan, siger Hans Engell.

Har måtte sluge kameler

Han hæfter sig desuden ved, at de EU-kritiske partier har måtte sluge nogle kameler.

- Regeringen har jo været rigtig onde ved især højre side. Dansk Folkeparti, Støjberg og Vermund, som jo i den grad er EU-kritiske, de er kommet til at godkende en tekst, som er det mest EU-positive, jeg nogensinde har set på tryk, siger Hans Engell.

- De er kommet til at lægge sig helt på maven for EU's forsvar, og nærmest kysset og omfavnet EU-forsvaret. Og det er klart, der har regeringen fra starten ville sige, hvis der er problemer med, at Danmark deltager i EU-operationer, så er det nu, I står af. Men det har de altså accepteret, siger han.

Derudover fremgår det også af forliget, at afskaffelsen af store bededag 'bidrager til råderummet og indgår som en del af finansieringen i hele perioden', og det udfordrer de partier, der har sagt, at de vil gå til valg på at genindføre store bededag.

- Søren Pape Poulsen har sagt, at han vil genindføre store bededag, og hvis han holder fast i det nummer, så skal han altså lige finde fire milliarder på anden vis.

- Det er ikke forsvaret, der skal bidrage med noget som helst, for der er alle pengene indregnet. Så man kan sige, især de blå partier, de har fået lov til at spise nogle store indrømmelser i forhold til EU og store bededag, for der går pengene til Leopard-kampvogne, siger Hans Engell.