Engell om genåbnings-fest: Vi er på vej ud af krisen

Den overraskende store genåbning af samfundet fra næste uge er et tegn på, at coronakrisen er ved at være et overstået kapitel i Danmark, vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator

Tre retter indenfor på restauranten, to øl på værtshuset og en kamp med tilskuere på stadion.

Lockdown-udmattede danskere kan fra på onsdag boltre sig i et slaraffenland af genåbnede samfundsfunktioner - det, nogle også bare kender som verden før corona.

Det står klart, efter forhandlinger på Christiansborg natten til fredag har ført til en langt mere vidtgående genåbningsplan, end hvad regeringen hidtil har lagt op til.

Og det er et positivt tegn på coronakrisens svækkede indvirkning på samfundet, mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell.

- Jeg tager ikke det her som udtryk for, at regeringen har ændret strategi. Sandheden er, at DK er på vej ud af krisen. Tallene for indlæggelser og intensivpatienter er reduceret rigtig meget over de seneste uger.

- Det her er først og fremmest udtryk for, at vi er på vej ud af krisen, siger Hans Engell.

Artiklen fortsætter under billedet...

Hans Engell. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ifølge den politiske kommentator har regeringen set skriften på væggen, efter som de begrænsede indlæggelsestal muliggør mere aktivitet i samfundet.

Strammer-prædikat

- Regeringen er jo heller ikke interesseret i, at de hele tiden får prædikatet, at de strammer mere end nødvendigt. Men jeg ser ikke det her som et udtryk for, at man er tvunget pga. politisk pres fra de borgerlige partier, siger Hans Engell og uddyber:

- Uanset, hvor meget de blå partier og Horesta har presset på, har Mette Frederiksen og Magnus Heunicke ikke ladet sig påvirke. De har sagt og vidst, at 'det er os i regeringen, der kommer til at stå til ansvar', hvis det hele skrider.

- Og Mette F kan også læse meningsmålinger- vælgerne har på intet tidspunkt underkendt den forsigtige linje. Men nu er der mere plads. Sagen er den, at der ikke på noget som helst tidspunkt har været politisk flertal for at forcere åbningen. Det er blevet ekstremt synligt, at de forskellige strategier i Danmark og Sverige fører til store forskelle på smitteudviklingen.

- Sverige er nu igen på vej ind i kæmpe problemer, mens den danske kurs har været rimelig fornuftig. Derfor er den her genåbning for alvor et tegn på, at vi - for nu - er ved at være ude af krisen, siger Hans Engell.

Den politiske kommentator vurderer dog, at Mette Frederiksen ikke vil erklære krigen mod corona for vundet lige med det samme.

Mette Frederiksen vil være forsigtig med at komme ud og sige, at vi er igennem krisen. Men sandheden er jo, at vi er virkelig godt på vej ud af den.