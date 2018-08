Engell om Holsts exit: Nu er der tyndet HELT ud blandt Løkkes venner

Så trak Carl Holst stikket.

Den tidligere Venstre-storprofil har valgt ikke at genopstille til næste folketingsvalg. Og den beslutning er fornuftig, vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell:

- Jeg synes, det er fornuftigt, at Carl Holst har truffet den beslutning. Hvad var der tilbage i politik for ham? Løkke har vist, at han ikke har valgt at bruge Carl Holst på centrale poster efter sagerne om hans eftervederlag fra Region Syddanmark satte en stopper i utide for jobbet som forsvarsminister.

- Han kunne se frem til måske-måske ikke at genvinde sit mandat og være kirkepolitisk ordfører for Venstre. Det vil han ikke. Og det forstår jeg godt, siger Hans Engell om farvellet til landspolitik efter blot en enkelt valgperiode.

Tidligere minister Carl Holst stopper i politik

- Carl Holst nærmer sig de 50. Hvis han skal skifte til nioget andet, skal det være nu. Han kan blive en glimrende leder. Og nu har han op til et år, mens han stadig sidder i Folketinget, til at finde det rigtige.

Carl Holst endte i et massivt stormvejr, kort tid efter han var blevet udnævnt som forsvarsminister i V-regeringen i 2015. Det kom frem, at han pga. et hul i loven fik udbetalt sit eftervederlag fra tiden som regionsrådsformand i Syddanmark. Holst valgte først at holde fast i dobbeltlønnen, men frasagde sig efterfølgende delvist ordningen.

Holst endte blot med at sidde i 93 dage som forsvarsminister. Derefter blev han udnævnt til kirkeordfører for Venstre.

Vennekredsen væk

Med Carl Holsts endelige farvel til dansk politik er der nu tyndet godt ud blandt statsminister Lars Løkke Rasmussens nære allierede i Venstre, vurderer Hans Engell.

- Man må sige, at det er Venstres markante profiler, der igen og igen smutter. Og så er det Løkkes vennekreds, der der helt tydeligt tyndes ud i. Jeg tror, det er fordi, mange af dem følger sig frustreret over, at Løkke har svigtet vennerne. De har skullet samle op efter hans møgsager igen og igen. Men når de selv har været på spanden, føler de ikke nødvendigvis, at han har været der for dem, siger Hans Engell og peger på Holsts stormfulde entre på Christiansborg i 2015.

- Løkke gjorde ikke meget for at hjælpe Carl Holst i dette forløb. Og så er det måske lidt mere nærliggende at stoppe, siger Hans Engell, som dog også peger på, at udviklingen i Venstre er symptom på en ny tendens:

- Tidligere så man stort set aldrig politikere stoppe, med mindre de tabte valg et valg eller blev for gamle. I dag er det helt tydeligt, at rigtig mange politikere ikke planlægger at være et helt liv i politik. Folk forlader skuden lang tid før.