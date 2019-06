Engell om lækage: Total møgsag

Så er kampen om sandheden om tilblivelsen af rød bloks 'forstårelsespapir' gået i gang.

Jyllands-Posten kan nemlig i dag bringe et lækket udkast til aftalen mellem Mette Frederiksen og hendes støttepartier fra i mandags, altså dagen inden statsministeren præsenterede sin aftale med de radikale, SF og Enhedslisten.

Udkastet viser blandt andet, at Socialdemokratiets valgløfte om tidligere pensionsalder for nedslidte var en del af aftalen, blot et døgn før de fire partier stod foran Landtingssalen og erklærede deres enighed.

Men passagen var altså strøget i den endelige tekst.

Hans Engell, Ekstra Bladets politiske kommentator, vurderer, at lækagen udstiller, hvilken 'møgsag' Socialdemokratiet står med.

- Blomster- og gavetiden er sluttet her til morgen. Det bliver en regering, der skal skyde sig vej fra hus til hus, siger han.

Han påpeger, at Mette Frederiksens valgløfte om tidligere tilbagetrækning er det største enkeltstående problem, som statsministeren står over for.

- Det er valgkampens tungeste løfte. Det er et stort konkret løfte, hvor Mette Frederiksen virkelig har bundet sig til masten.

Tilbage står, at Socialdemokratiet får enormt svært ved at gennemføre sin politik om bedre forhold for nogle af landets hårdest arbejdende, fordi der umiddelbart ikke er noget flertal i Folketinget, som ønsker at bruge milliarder på projeket.

Svær boksekamp

Derfor er det interessant, at de radikale åbenbart lykkedes med at få fjernet pensionsdelen kort inden deadline.

- Lækagen viser, hvor svært det var at bokse aftalen på plads.

- Det understreger, at de radikale ikke vil have lod og del i det med tidligere tilbagetrækning. Det vil de ikke forpligtige sig på.

Derfor må Mette Frederiksen nu formentlig sætte sin lid til, at Dansk Folkeparti vil levere de afgørende mandater. Og det bliver ikke let, påpeger Hans Engell.

- Kristian Thulesen Dahl bliver dyrt til salg. Rigtig dyrt. DF føler, at Socialdemokratiet snuppede en ordentlig luns af deres vælgere ved at løbe med den dagsorden.

Tulles hævn

- Så selvfølgelig vil DF tage hævn ved at sige, at aftalen skal være meget, meget bedre. Hvis Frederiksen spiller ud med tre milliarder, så vil han sige fem-seks milliarder, og så bliver det endnu sværere at lande en aftale.

- Det bliver en total møgsag for regeringen, påpeger Hans Engell.

Ifølge Pernille Skipper, Enhedslistens politiske leder, kan lækagen dog ikke bruges til en døjt. Den er simpelthen et udtryk for spin og fordrejning. Det skriver hun i et tweet torsdag aften.

'Du har fået rigtig mange ting galt i halsen - og har tydeligvis ikke alle papirer, men en enkelt (særligt udvalgt?) udgave,' skriver hun til en af journalisterne bag artiklen.

Jeg undrer mig virkelig over den fortælling. Du har fået rigtig mange ting galt i halsen - og har tydeligvis ikke alle papirer, men en enkelt (særligt udvalgt?) udgave. — Pernille Skipper (@PSkipperEL) 27. juni 2019

Pernille Skippers reaktion understreger, hvor ubehagelig den slags lækager er for det kommende samarbejde i blokken.

- Når hemmelige papirer slipper løs, er det altid et tillidsbrud, siger Hans Engell.