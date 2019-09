Engell om Løkkes ide: En maveplasker

Lars Løkke snakker i Venstre-kredse om at stifte et nyt parti, men det har ingen gang på jord, vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell

Glem ideen om at stifte et nyt parti, Løkke. Der er ingen stemmer i medlidenhed.

Sådan lyder vurderingen fra Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell, efter at flere V-kilder kan fortælle, at den detroniserede Venstreformand snakker om et nyt parti med fire millioner kroner i ryggen fra en rigmand.

- Det har ingen gang på jord. Overhovedet. Om så Løkke får otte millioner kroner - og ikke kun fire - så er det et blindt spor. Det kan kun ende som en maveplasker, siger Hans Engell.

Den politiske kommentator mener ikke, der er plads til Løkke i den borgerlige lejr. Løkke ligner - sjovt nok - Venstre for meget.

- Der er jo ikke nogen grundlæggende politisk uenighed mellem det, Løkke står for, og det som Jakob Ellemann står for, fortæller Hans Engell.

- Derfor ville det alene være et medlidenheds-parti for Lars Løkke, og der viser al erfaring, at vælgerne ikke stemmer på grund af medlidenhed, lyder det.

Ingen venner vil med

Det er dog ikke kun vælgerne, som ikke er med på ideen ifølge Hans Engell. Vennerne i Venstre vil heller ikke være med.

- Jeg har meget svært ved at forestille mig, at en eneste fra Venstres folketingsgruppe - selv hans personlige venner i gruppen - vil forlade Venstre til fordel for Løkke, siger Hans Engell.

- Hvorfor taler Løkke så om at stifte et nyt parti?

- Det er øjensynligt, at Løkke nærer en stor bitterhed over forløbet ved hans afgang. Han går ud gennem terrassedøren, sætter sig ind i en bil og kører fra mødet i hovedbestyrelsen, siger den politiske kommentator.

Stor bitterhed

Jakob Ellemann har meldt sig på banen, som kandidat til posten som Venstreformand. Men i et interview fortalte Ellemann, at han ikke havde talt med Løkke. Kun sms'et.

- Det vil sige, at der ingen kommunikation er mellem den tidligere formand og den nye, og det vidner om en stor grad af bitterhed, forklarer Hans Engell.

- Bygger det så kun på bitterhed og hævntørst?

- Løkke befinder sig i en choktilstand. Den ene dag sidder han i Statsministeriet og taler med Macron (Franske præsident, red.) i telefonen, og den næste dag går han ud af en dør og forlader alt det, som har været hans liv i mere end 25 år.

- Det er intet mærkeligt i, hvis Løkke lige nu har det ad helvede til. Selvfølgelig er han meget personligt påvirket af det her, forklarer Hans Engell.

- Og i sådan en periode kommer der mange tanker og umulige forslag, især hvis en vil give ham fire millioner, men når han får lidt ro på, så kan han se, at ideen om et nyt parti ikke holder, vurderer han.

Farvel til bossen, bissen og bøllen

Få poster i stedet for

I stedet for et nyt parti, skal Løkke starte et nyt liv og få sagt farvel til Venstre på en ordentlig måde, mener Hans Engell.

Derfor burde Lars Løkke tage nogle poster i udenrigspolitisk nævn og europaudvalget, og så benytte det kommende år eller to til at finde sig et job uden for Christiansborg.

- Der er stor sympati med Løkke, og det skal han glæde sig over, men som en garvet politiker må han vide, at folkegunst er idel dunst, siger Hans Engell.

- Det kan godt være, at alle synes, han er blevet urimeligt behandlet, men når der er gået halvanden måned, så er det forløb glemt, og så skal han hellere skaffe sig et nyt liv, forklarer den politiske kommentator.