Engell om milliardhul: De blå har snydt med budgettet

Finansminister Nicolai Wammen fremlægger i dag resultatet af det såkaldte servicetjek, der angiveligt har vist, at der mangler omkring 3,5 milliarder kroner i de offentlige budgetter.

Skal man tro Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell, så er det VLAK-regeringen, der er den store synder.

- Den tidligere regering har ikke afsat penge til blandt andet den nye politiskole i Jylland og til de ekstra udgifter i Skatteministeriet. De har simpelthen snydt med budgetterne.

- Det svarer til, at du går hjem til konen og siger, at I har masser penge, men glemmer at budgettere med huslejen, siger Hans Engell.

Ubudgetterede midler til politiet har, ifølge Engell, alene skabt et hul på omkring én milliard kroner.

Ifølge tidligere finansminister Kristian Jensen skal man endnu længere tilbage for at finde årsagen til det store hul i budgettet. Han mener ikke, at VLAK-regeringen står med ansvaret.

- Der er ikke noget som helst i det, der ligger her, som jeg anerkender som en overraskende eller ubetalt regning, siger Kristian Jensen ifølge Børsen.

Nicolais skræmmemiddel

Siden 1982 har der været tradition for et kasseeftersyn, når regeringsmagten skifter, for at slå fast engang for alle, hvor mange penge der er at rykke med.

Udover at sætte en streg under, at det er den forrige regering, der er skyld i problemet. Vil finansministeren, ifølge Hans Engell, bruge dagens pressemøde til at vise over for støttepartierne, at træerne ikke vokser ind i himlen.

- Servicetjekket bliver foretaget for at tegne et billede af, hvor svært det er at køre biksen.

- Nicolai Wammen vil vise de røde partier, at der ikke penge til alt på deres ønskeliste. De skal ikke forvente at få alle deres krav med på den kommende finanslov, siger Hans Engell til Ekstra Bladet, og slutter af med en forudsigelse:

- Det bliver ikke i 2020, at de minimumsnormeringer bliver vedtaget, siger Engell.

Pressemødet med finansminister Nicolai Wammen, kan følges LIVE på Ekstra Bladet fra kl 12:30.