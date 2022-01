Engell om sigtet Hjort: Historisk

Det er en særdeles alvorlig beslutning at sigte tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen for brud på tavshedspligten, lyder det fra Ekstra Bladets politiske kommentator

Det er intet mindre en historisk, at tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) nu er blevet sigtet for at have brudt sin tavshedspligt.

Sådan lyder det fra Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell, efter at Hjort fredag har meldt ud, at han er sigtet efter straffelovens paragraf 109 'for at have overtrådt grænserne for min ytringsfrihed'.

- Det er en særdeles alvorlig beslutning. Jeg kan ikke mindes, at der historisk er blevet rejst sigtelser af tidligere ministre i sager om brud på tavshedspligten, siger Hans Engell.

Hans Engell. Foto: Tariq Mikkel Khan

I det hele taget har den pågældende paragraf kun været brugt to gange før.

Første gang med Jörg Meyer, der i 1980 blev dømt for spionage samt forsøg på at overtræde paragraf 109. Derudover blev en Stasi-agent med dæknavnet Lenz i 1999 sigtet for at have arbejdet som agent for DDR’s efterretningstjeneste.

Lenz blev dog aldrig tiltalt, fordi daværende forsvarsminister Frank Jensen (S) besluttede, at der ikke skulle rejses tiltale på grund af forældelsesfristen .

Men ingen politikere er altså tidligere blevet hverken sigtet eller dømt ud fra paragraffen, der i grove tilfælde kan give op til 12 års fængsel.

Ingen særregler

Tidligere på ugen er det kommet frem, at forhenværende chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen sidder varetægtsfængslet. Han er ligeledes sigtet efter paragraf 109.

Ifølge Hans Engell gælder der ikke særlige regler for politikere som Claus Hjort Frederiksen, når det kommer til omgangen med tavshedspligten.

- Der gælder ikke andre regler for chefer for efterretningstjenester, end der gælder for ministre og tidligere ministre. Som tidligere justits- og forsvarsminister er jeg omfattet af nøjagtig samme tavshedspligt som andre, der måttet arbejde i tjenesterne. Der er ikke frit slag i forhold til, hvad man må udtale sig om, lyder det fra Engell, der fortsætter:

- Det er alvorlige paragraffer, der rejses sager efter. Vi ved ikke, hvad sigtelsen omhandler, men vi må gå ud fra, at det er Hjorts omtale af det forsvarsmæssige samarbejde mellem Danmark og USA.