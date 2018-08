Engell om Skippers statsminister-bombe: Stakkels dronning Margrethe

Det kan udløse et forhandlingskaos efter valget, at Pernille Skipper nu også vil være statsminister

Der bliver ikke bare tale om en dronningerunde efter næste valg, men om et dronninge-rundtosset forhandlingskaos.

Det forudser Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell, efter Pernille Skipper onsdag aften har spillet sig selv på banen som endnu en statsministerkandidat i dansk politik.

Se også: Ræverøde Skipper vil også være statsminister

- Stakkels dronning Margrethe, siger jeg bare. Hvis valgresultatet bliver tilstrækkeligt mudret, så kan vi ende med en hel stribe dronningerunder og en markedsplads uden lige om, hvem der skal lede forhandlinger, hvis mandater der skal tælles med, og hvem skal være statsminister, siger Hans Engell om den nye situation i dansk politik.

- Det vil gøre forhandlingerne endnu mere besværlige, end de i forvejen så ud til at blive, lyder det fra kommentatoren.

Forstå forskellen: Elbæk vs. Skipper

Alligevel er der flere ting ved Pernille Skippers udmelding, som ikke gør den lige så opsigtsvækkende som Uffe Elbæks fra tidligere på året.

Se også: Nu vil Uffe bestemme: Springer ud som statsministerkandidat

- Jeg ser mere det her som en politisk melding end egentlige realiteter. Forskellen på Skipper og Elbæk er, at Pernille Skippers mandater stadig tæller med i rød blok. Og at Mette Frederiksen vil kunne regne med dem, hvis der er flest, der peger på Socialdemokratiet som statsministerparti.

- Uffe Elbæks melding har derimod været, at de peger på ham selv uanset. Så dronningen kan ikke tælle hans mandater med. Hun ender jo med at blive helt rundforvirret, siger Hans Engell.

God melding for Løkke

Ifølge Hans Engell er der en politiker, der til aften sidder og griner i skægget over den nye udvikling på Christiansborg.

- For Mette Frederiksen er det her ikke nogen god melding. Det tegner et billede af en splittet rød blok, der ikke kan blive enige om noget som helst. Over for det står Løkke. Han har den fordel, at alle blå partier peger på ham. Det her er en svækkelse for Mette Frederiksen og en god melding for Løkke.