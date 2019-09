Engell om Tulles tilståelse: Det er en klar advarsel

DF's formand fortryder, at partiet ikke gik i regering efter valget i 2015. Men han kunne have sagt sig selv, at det var en fejl at stå uden for, vurderer Ekstra Bladets politiske analytiker

Det er en ren tilståelsessag, når Kristian Thulesen Dahl efter en tur rundt i (bag)landet nu erkender, at Dansk Folkeparti skulle have sat alt ind på at komme i regering i 2015.

Det mener Ekstra Bladets politiske analytiker Hans Engell.

- Det var en kæmpe fejl, at Dansk Folkeparti ikke kæmpede hårdere for at komme i regering, da de havde muligheden, og det har Kristian Thulesen Dahl indset. Det, han siger nu, er en ren tilståelsessag, men det er også meget, meget sen selverkendelse, lyder Engells vurdering.

Ved det seneste valg i juni gik Dansk Folkeparti fra at være det største borgerlige parti på Christiansborg til at blive slagtet af vælgerne og vinke farvel til 21 mandater.

Tulle erkender: En fejl ikke at gå i regering

- Det, Thulesen Dahl stod på dengang, viste sig at være en fejl. Og selvfølgelig var det det, siger Ekstra Bladets politiske analytiker Hans Engell. Foto: Ritzau Scanpix.

Men hvorfor gik det så galt? Det spørgsmål har formand Thulesen Dahl stillet sig selv og partiets bagland, som han de seneste tre uger har rejst landet rundt for at besøge.

Og svaret er klart:

- Vi skulle være gået i regering i 2015, fortæller Kristian Thulesen Dahl til avisen Danmark.

En klar fejl

Tilbage i 2015 mente Kristian Thulesen Dahl, at partiet ville få større indflydelse som støtteparti. Men, siger han i dag:

- Konsekvensen var, at vi blev set som et parti, der ikke ville tage det ultimative ansvar, fordi der er en manglende logik i, at et parti, der har fået over 21 procent af stemmerne, ikke indgår i regering, hvis de ellers er en del af flertallet.

For Hans Engell kom resultatet ved valget i juni ikke som nogen overraskelse.

- Det, Thulesen Dahl stod på dengang, viste sig at være en fejl. Og selvfølgelig var det det. Man får altid større indflydelse ved at gå i regering end ved at stå uden for.

- Men det var ikke kun derfor, at partiet mistede 21 mandater. Vælgerne havde meget svært ved at se, hvad linjen i Dansk Folkeparti var. Samarbejdede partiet med Mette Frederiksen eller Lars Løkke?, siger han.

Det er ikke tilfældigt, at Kristian Thulesen Dahls udmelding kommer nu. Ifølge Hans Engell skyldes timingen blandt andet, at Venstre snart skal vælge ny formand.

- Det er en klar advarsel til Jakob Ellemann-Jensen, der står til at blive Venstres næste formand. Han skal ikke regne med at kunne danne endnu en ren V-regering. Dansk Folkeparti er blevet klogere, lyder det.

- Er det realistisk, at Dansk Folkeparti igen bliver det største borgerlige parti på Christiansborg og dermed kan sætte trumf på sådan en trussel?

- Nej, det er det ikke. DF's nedsmeltning er den største politiske nedsmeltning i mange år. De mandater hiver de ikke bare hjem igen. Det bliver benhårdt arbejde, og partiet skal tænke sig godt om, siger Hans Engell.

