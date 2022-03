Engell: Ondt og hævngerrigt

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Kære Hans Engell

Hvad siger du til, at fem folketingsmedlemmer fra DF skrider fra partiet, den dag Pia Kjærsgaard fejrer 75-års fødselsdag?

Hvorfor forlod de ikke DF ved formandsskiftet, og hvorfor er de ikke taknemmelige for, at de har kunnet være medlemmer i mange år, fordi andre samlede stemmer hjem?

Det er hul i hovedet, når medierne kalder Blixt, Bøgsted, Bech, Adsbøl, og Skibby for ’store profiler’. Hvad har de egentlig udrettet ud over at stikke kniven i ryggen på Pia og Morten?

Svend Carlsen,

Gl. Valby

Kære Svend

Nu er ingen tvunget til at blive i et parti, hvis man ikke kan holde de andre ud. Og det var åbenbart tilfældet med de fem.

Her og nu er det for Messerschmidt noget skidt, alene fordi han kommer til at mangle stemmer for at få indflydelse på Borgen.

På den længere bane bliver det ikke afgørende. De fleste af de fem var alligevel på vej ud af politik eller hentede ikke mange stemmer.

Men jeg synes, at de burde have valgt en anden dag at forlade skuden på. At ødelægge partistifter Pia Kjærsgaards fødselsdagsreception på den måde er ondt og hævngerrigt. Sådan kan politik også være.

Venlig hilsen Hans

Hvem har ansvaret?

Hej Hans

Gennem en årrække har hele verden fået flere smittesygdomme fra Kina.

Covid-19 blev en katastrofe. Hvorfor kræver den frie verden ikke erstatning af regimet i Kina?

Ejner Madsen, Taastrup

Kære Ejner

Umulig opgave. Hvem skulle rejse kravet? Hvem skulle dømme?

Kineserne ville aldrig påtage sig ansvar. Og selv Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er jo uskarpe, når det handler om at placere ansvar.

Venlig hilsen

Hans

Sandheden i spionsagen

Kære Hans Engell

Har vi nogen sikkerhed for at få den fulde sandhed om sagerne mod Lars Findsen (billedet) og Claus Hjort Frederiksen?

Jeg tvivler efterhånden, for selvom vi påstår, Danmark er et land med en åben retspleje, så passer det jo ikke.

Niels Lange Henriksen,

København S

Kære Niels

Vi får formentlig ikke den fulde sandhed, alene fordi sagerne er omgærdet af maksimal hemmelighed, fordi det drejer sig om statshemmeligheder.

Det følger lovens bestemmelser og dommenes afgørelser. Jeg er ret sikker på, vi undervejs får meget at vide, og allerede nu ved vi, at det handler om brud på tavshedspligt.

Der er tre muligheder. Enten falder sagerne, eller også tiltales begge, og så skal der nok komme fokus, for Folketinget skal først ophæve Hjortens immunitet.

Og endelig: Falder der dom, vil den også blive offentlig.

Venlig hilsen

Hans

Hysteriske kvinder

Kære Hans

Med risiko for at få MeToo-koret på nakken vil jeg alligevel spørge, om det ikke er underligt, at vi hører om så mange kvindelige politikere, som beskyldes for at være hysteriske og hidsige.

Får politik det værste frem i kvinder?

Jens Chr. Halvorsen, København SV

Kære Jens Christian

Den går ikke i 2022. Sjovt nok får kvindelige politikere ofte skyld for at være hysteriske eller diktatoriske, hvis de stiller krav til deres medarbejdere, mens mændene roses for ’fast ledelse’.

Min erfaring er, at mange kvindelige politikere er dygtige til at formidle og få folk til at falde til ro og fornuft.

Men ligesom mænd kan kvindelige politikere også være forskellige.

Venlig hilsen Hans

