DE KONSERVATIVES PARTIFORMAND bliver både af partifæller og politiske modstandere beskyldt for at være konfliktsky. Det er han også tit. Men ikke når det gælder ansvaret for det konservative valgnederlag.

Indtil videre har han bare ikke draget nogen konsekvenser af det andet end at gå i hi. Pape har et halvt år stort set fløjet under radaren.