Dansk politik ... 17. aug. 2023 kl. 17:58 Gem artikel Gemt artikel

Engell: Pape bøjer sig i intern strid

Det er kun et år siden, at Søren Pape ville være statsminister, alt er gået galt siden da. Weiss-balladen har ført et internt spil med sig, hvor Pape igen har måtte bøje nakken