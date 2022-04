Engell: Pape har de stærkeste blå kort

Når Søren Pape en gang får taget sig sammen til at påtage sig et statsminister-kandidatur, står han bedre end Jakob Ellemann - men så er der jo også lige Mette Frederiksen

Hvem skal være borgerlig statsministerkandidat?

Valget nærmer sig, og det er de færreste, som tror på, at Mette Frederiksen (S) vil vente til valgperiodens udløb juni næste år med at slå til. Det var ellers planen. Men siden 2019 har ingen planer kunnet holde på grund af coronaen og krigen i Ukraine.

Før sommerferien i år får vi ikke valg. Det var på det nærmeste en del af dealen, da de fem gamle partier indgik det nationale kompromis om forsvar, sikkerhed og folkeafstemningen om EU-forbeholdet.

Selvom ingen statsminister ville drømme om at forpligte sig 100 procent på en valgdato - det bestemmer regeringschefen suverænt selv - ligger det i aftalen, at der ikke kommer folketingsvalg før sommerferien.

Eftersommeren tegner til at blive en gyser.

Forhandlingerne om de store emner kører trægt, og Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har på det nærmeste bebudet, at regeringen ikke skal forvente, at hans parti vil medvirke i store aftaler - forsvaret kan være undtaget - når først efteråret og vinteren sætter ind.

Med andre ord vil et valg mellem august og december se meget sandsynligt ud.

Foto: Jens Dresling

Hvem skal så lede det blå hold? Svaret er: Ingen. De borgerlig-liberale partier kommer ikke til at gå til valg med en fælles statsministerkandidat og formentlig kun med nogle få store politiske overskrifter.

Mest sandsynligt er det, at Venstre og de konservative vil spille ud med enkelte fælles forslag - uden de andre partier. På det blå hold slås de hver for sig for at slippe af med Mette Frederiksen, først og fremmest med blikket rettet mod egne mandater. Så må et valgresultat vise, om det hele kan bruges til noget.

Her og nu er Jakob Ellemann-Jensen (V) og Søren Pape Poulsen (K) de to eneste kandidater, men det er kun Ellemann, som har meldt klart ud. Pape vil helst ikke snakke om emnet, men har ikke noget imod, at andre gør det. Selvfølgelig er han kandidat - han vil bare ikke sige det højt.

Det afgørende bliver i første række, om der overhovedet er blåt flertal. Mette Frederiksen afleverer ikke nøglerne til Statsministeriet uden et synligt nederlag. Og det ligger ikke i meningsmålingerne.

Tværtimod har der været rødt flertal tre år i træk. De radikale og SF kan ganske vist blive enormt vanskelige at have med at gøre under regeringsforhandlingerne, men ikke nok til at et rødt flertal ikke også vil være ensbetydende med en rød regering.

Med blåt flertal vil det få stor betydning, om Det Konservative Folkeparti bliver større end Venstre, men det afgørende for, hvem der bliver statsminister, vil være det samlede flertal inden for blokken.

Her og nu peger Venstre og Liberal Alliance på Ellemann. Alex Vanopslagh (LA) har kritiseret Søren Pape Poulsen for ikke at melde ud.

Foto: Jens Dresling

Omvendt vil Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, formentlig foretrække netop Søren Pape som statsminister. Han er god til at sno sig uden om de besværlige og forpligtende meldinger på blandt andet udlændingeområdet.

Her er Ellemann mere midtersøgende i forhold til Nye Borgerlige.

Kristendemokraterne peger også på Søren Pape, men ligner efterhånden ikke et parti, der kan klare spærregrænsen. Selvom det kun vakte begrænset opsigt, var det markant, da Kristian Andersen, partiets stærke kandidat i det vestjyske, meddelte sin afgang som folketingskandidat.

Det vidner om, at den nye linje personificeret ved formand Isabella Ahrendt og folketingsmedlem Jens Rohde ikke er nogen entydig succes i partiets stærkeste valgområde.

Ahrendt har meddelt, at hun foretrækker Pape, men det er værdiløst, hvis partiet havner under spærregrænsen.

Morten Messerschmidt (DF) er hverken vild med Ellemann eller Pape. Venstre-formanden er i hans optik for blød i værdipolitikken, og den konservative leder er for blød og upræcis på det hele. Dansk Folkepartis formand vil først og fremmest kæmpe for egne mandater, og det er usikkert, om partiet overhovedet vil vælge mellem de to inden valget.

Foto: Jens Dresling

Og så er der Lars Løkke, der formentlig vil pege på sig selv først i sin egenskab af politisk leder for Moderaterne, men i anden runde vælge Ellemann.

Blod er trods alt tykkere end vand, og Løkke vil ikke med troværdighed kunne pege på andre end Venstres formand - medmindre der lægges op til en uventet regeringskoalition, der for eksempel kunne omfatte de radikale. Men det er næppe sandsynligt.

Samlet set har Søren Pape Poulsen og de konservative dermed de stærkeste kort på hånden her og nu.

De to blå ledere har hidtil undgået indbyrdes slagsmål om, hvem der er nummer ét. Ved valget blev Venstre tre gange så store som Det Konservative Folkeparti, og arbejdet i Folketinget styres af mandater - ikke meningsmålinger.

Venstres Claus Hjort Frederiksen har kritiseret Pape skarpt for at fedtspille: ’Hvis Pape er kandidat til statsministerposten må han melde rent ud, så han kan blive tryktestet i lighed med Ellemann,’ sagde han for nylig.

Den bed Pape ikke på. Han nøjes med at tælle konservative stemmer og har ingen hast med at blive ’tryktestet’. Så foreløbig er alle blå ledere mere optaget af at vælger-optimere end af at finde en statsministerkandidat.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------