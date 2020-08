Engell: Pape udnytter svag Ellemann

Ekstra Bladets politiske kommentator bemærker, at den konservative formand holder sig fra at udpege Jakob Ellemann i opsigtsvækkende kronik

Det er ikke mindst det, den konservative formand, Søren Pape Poulsen, ikke nævner i en opsigtvækkende kronik, som er interessant.

Sådan lyder det fra Ekstra Bladet kommentator Hans Engell, efter han har har læst den pågældende kronik i torsdagens Berlingske med interesse.

Her kører Pape sig i stilling som den samlende figur i blå blok og opfordrer til, at partierne finder fælles fodslag i stedet for at bekrige hinanden. Men:

- Pape skriver intet sted, at Jakob Ellemann er hans statsministerkandidat. Han skriver heller ikke, at han selv er statsministerkandidat. Men det er klart, at når han kommer med meldingen om, at han vil samle blå blok, sender han signalet, at han gerne vil være midtpunktet, lyder det fra Engell.

Der er dog en god grund til, at Pape ikke tager skridtet og bringer sig selv på banen som statsministerkandidat, lyder det fra Engell.

- Det ville være komisk, hvis Pape begyndte at lancere sig selv som statsministerkandidat for den blå lejr. Det vil kræve meget mere. Venstre er større end de andre oppositionspartier tilsammen. Derfor er Ellemann den naturlige statsministerkandidat, siger han.

Hårdt for Venstre

Ifølge Engell skal Papes skriverier ikke mindst ses i lyset af, at Venstre med Jakob Ellemann i spidsen er et parti i knæ.

- Løkkes og Kristian Jensens afgang har taget hårdt på Venstre. Det har slidt mere på partiet, end de fleste er opmærksomme på. Den situation udnytter Pape, siger Engell.

Den taktik fra Pape er ikke just faldet i god jord i Venstre

- Jeg har talt med centrale Venstre-folk, som har en oplevelse af, at de konservative lider af storhedsvanvid, forklarer Engell.

Sniksnak

Søren Pape Poulsen gav torsdag morgen et interview til P1 om sine formodede statsministerambitioner.

- Skulle det nogensinde blive aktuelt, skal det være et styrket konservativt parti. Det er mange andre end mig, der har travlt med at tale om det dér.

Så Ellemann er fortsat de konservatives statsministerkandidat, spørger journalisten.

- Ja, det er det lige nu. Så kan der komme et valg, som viser, at styrkeforholdet er helt anderledes. Så skal vi til at snakke om det, siger Pape Poulsen til DR.