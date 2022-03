Engell: Pia og atombomben

Pia Olsen Dyhr vil gerne blæse med mel i munden og lege, at man kan være med i et forsvarsforlig og medlem af Nato - men tage afstand fra atomstrategien

Jeg havde aldrig troet, vi skulle opleve et SF-årsmøde, hvor partiformanden fik bragende bifald på krav om den største militære oprustning i generationer. Opgivelse af EU-forsvarsforbeholdet og benhårdt opgør med Ruslands diktator.

Men sådan var det. Pia Olsen Dyhr fik koblet mødet i Kolding stærkt og bevægende sammen med krigen i Kiev.

Det var partihistorisk og banebrydende.

SF vil gerne være med i næste forsvarsforlig og S byder gerne indenfor, selv om SF ikke er med i den nuværende forsvarsaftale.

Men uanset at SF nu siger de ’rigtige ord’, er der alligevel et par afgørende punkter, hvor Pia Olsen Dyhr smuttede udenom. Som om SF’s formand alligevel ikke helt vil forstå eller acceptere, hvad Danmarks Nato-medlemskab indebærer, når vi taler atomvåben.

Nato bygger i sidste ende på den fælles vedtagne atomstrategi og den amerikanske atomparaply.

Alliancen har ikke fraskrevet sig muligheden for som den første under en konflikt at anvende a-våben, og selv om medlemslandene har en forskellig stationeringspolitik, hvor der i en del lande allerede i fredstid er placeret atomvåben, så er samtlige lande, også Danmark, forpligtet på den samme Nato-strategi, hvori atomvåbnene indgår centralt.

Foto: Pascal Rossignol/Ritzau Scanpix

Danmark har bare gennem alle årene ført en politik formuleret i sætningen, at ’vi ikke ønsker atomvåben placeret på dansk område i fredstid, hvilket vil sige under de nuværende omstændigheder’.

Med andre ord: I fredstid ingen atomvåben i Danmark, men opstår en krise- og krigssituation, kan der blive tale om stationering og brug af atomvåben fra dansk område. Vi er med andre ord fuldt ud integreret i atomstrategien.

Det var derfor, at 80’ernes fodnotepolitik bevægede Danmark til randen af vort Nato-medlemskab. Havde vi fuldstændig afskrevet atomvåbnene, kunne vi simpelthen ikke være medlemmer. Man kan ikke være med i en klub, hvis man ikke vil acceptere vedtægterne.

Det er denne centrale politik, som Pia Olsen Dyhr taler uden om. Det samme har hendes forgængere gjort, men den store forskel er, at stort set ingen af de seneste 60 års SF-formænd så partiet som deltager i forsvars- og Nato-forlig.

Pia Olsen Dyhr lader som om, man på samme tidspunkt kan være deltager i et forsvarsforlig, medlem af Nato og samtidig lægge afstand til atomstrategien. Den holder ikke.

Det samme gælder permanent stationering af amerikanske tropper i Danmark. Her siger Pia Olsen Dyhr også klart nej.

Men igen i uskarpe vendinger, for hun kan godt leve med, at der er amerikanske styrker på gennemtræk i Danmark, men ikke faste baser i lighed med f.eks. Thule i Grønland, hvor der faktisk kun er en håndfuld amerikansk militært personel.

Norge har i lighed med syv øst-og centraleuropæiske lande indgået en aftale med USA om ’baser’, og vi må forvente, at en dansk aftale vil følge samme spor.

I den norske aftale understreges, at ’den strækker sig længere end tidligere aftaler, når det gælder amerikanske rettigheder og muligheder i Norge’, men fastholder dog samtidig, at norsk base- og atompolitik ikke ændres – bl.a. oplagring af atomvåben.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Hovedpunktet er, at USA’s forsvar garanteres ret til at bruge forud tildelte områder, som er allerede eksisterende norske fly- og flådeområder, til ’nærmere angivne militære formål’. Vi må forvente, der konstant vil være amerikansk militær tilstedeværelse.

Vil Pia Olsen Dyhr kalde det for en uacceptabel basepolitik?

Ingen tvivl om, at for statsminister Mette Frederiksen er en kommende aftale med USA et kernepunkt. Men kan S sidde i regering med Pia Olsen Dyhr, hvis forhandlingerne om en baseaftale med USA lammes på grund af intern ballade i en SRSF-regering?

Er vi så ikke bare tilbage til Cirkus Thorning, hvor SF’s loyale men totalt amatøragtige håndtering af regeringssamarbejdet sendte partiet ud af regeringen?

Pia Olsen Dyhr gør sig selv og sit parti en bjørnetjeneste, hvis hun tror, hun kan fedtspille SF gennem Natos atompolitik i en fase, hvor Europas sikkerhed og krigen i Ukraine vil gøre militær sikkerhed til hovedtema i dag og mange år fremover.

Sagt helt enkelt: Accepterer SF Natos atomstrategi og betydningen for Danmark? Er Pia klar til at huse amerikanske krigsskibe og bombefly i kortere og længere perioder, også selv om amerikansk atompolitik indebærer, man aldrig oplyser, om der er a-våben med?

Ja eller nej?

