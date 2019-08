Engell: Pistoler og knive hænger løst i Venstre

5. august: Formand Lars Løkke Rasmussen slår efter et gruppemøde fast, at Venstres ambition stadig er et bredt politisk samarbejde. Han siger, at ’de meldinger, Venstre gav i valgkampen, selvfølgelig er nogle, vi vedstår os’.

Næstformand Kristian Jensen giver samme dags morgen - inden gruppemødet - et interview med Berlingske. Det bringes tre dage senere i avisen.

8. august: Berlingske bringer interviewet. Kristian Jensen siger, at Venstre bør droppe tanken om at danne en SV-regering.

9. august: I forbindelse med Venstres sommergruppemøde udtaler partiets nestor Claus Hjort Frederiksen, at Kristian Jensen bør gå af som næstformand.

Løkke og Kristian Jensen slår fast, at det delte formandskab i Venstre står fast. Begge vil stille op til genvalg på deres respektive poster på partiets landsmøde til november, siger de.

11. august: Claus Hjort Frederiksen skriver på Facebook, at det delte formandskab er fortid.

12. august: Til TV Midtvest siger Kristian Jensen, at formandskabet er uændret.

15. august: Claus Hjort Frederiksen skriver på Facebook, at der ikke længere er behov for ændringer i Venstres ledelse. Det er han kommet frem til efter et møde i Venstres forretningsudvalg, hvor emnet blev drøftet.

I en intern mail til partimedlemmerne skriver Løkke, at ’den seneste uge har ikke været god for os’.

18. august: Lars Løkke erkender nu i et interview med avisen Danmark, at han selv kunne have gjort mere for at undgå den krise, der har præget partiet efter sommerferien.