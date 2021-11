Engell: Presset af støtteparti med storhedsvanvid

Mette Frederiksens timelange pressemøde onsdag vil gå over i den politiske historie. Ikke mindst på grund af retorikken:

’Tro mig. Hvad skulle været motivet. Jeg vidste intet om, at aflivning af alle mink ville være ulovligt. ’Husk lige på situationen dengang.’

’Forbered jer på, at Barbara Bertelsens sms’er ikke har et sprogligt indhold, der egner sig som godnatlæsning for sarte børn. Lev med det.’

Det var en presset statsminister, som måtte lægge sin strategi helt om. Hidtil har Mette Frederiksen holdt sig til, at hele sagen med sms’erne var noget teknik, og at vi i øvrigt måtte vente på Granskningskommissionen.

Den strategi holdt ikke.

Det ville hendes støttepartier ikke. De har brug for klare svar på svære spørgsmål. Nu! Og det fik de så onsdag.

Sagen er på ingen måde slut. Masser af spørgsmål venter.

Men der er ikke i Folketinget her og nu flertal for at vælte regeringen eller udtale mistillid til statsministeren. Regeringens støttepartier bakker fortsat op.

De blå partier var helt forudsigeligt utilfredse med Frederiksens svar, og Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen fastslog, at han ikke har tillid til statsministeren. Den følelse er gengældt.

Mette Frederiksen oplever heller ikke Ellemann som en oppositionsleder, der har styr på tingene. En aftale med ham, er ikke nødvendigvis nogen aftale, lyder svaret.

Nej, det interessante var meldingerne fra regeringens støttepartier.

Mens SF’s driftssikre Karina Lorentzen Dehnhardt forholdt sig kritisk-positivt til Mette Frederiksens forklaringer på sms-affæren og tilsvarende fra Enhedslistens Peder Hvelplund, der også er dygtig til at balancere, lød kommentaren fra de radikales Samira Nawa langt mere kritisk. De radikale er på ingen måde faldet ned.

Radikales Venstres Samira Nawa er stærkt kritisk over for statsministeren. Foto: Jens Dresling

Sagen er, at der både i den radikale gruppe og især i partiets bagland er grundlæggende utilfredshed med Mette Frederiksen, som de radikale oplever som Danmarks svar på Ungarns Viktor Orbán. Næsten værre.

Havde de radikale et brugbart alternativ, ville de (måske) vælge det. Men det har de ikke, og det radikale bagland er så venstreorienteret, at enhver tanke om formaliseret samarbejde, der også ville omfatte Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, er ren stryknin.

Sandheden er, de radikale har mistet deres historiske position. De er marginaliserede.

Hos de radikale blev Mette Frederiksens pressemøde betegnet som ’krigsretorik’ og hendes påkaldelse af, at landets statsminister ’selvfølgelig’ ikke siger noget usandt, betragtet som ’patetisk’.

I første omgang er støttepartierne dog enige om, at Frederiksen fik vredet sig igennem med to vigtige meldinger:

Det var departementschef Barbara Bertelsen, som rådgav om sletningen af sikkerhedsårsager. Samt at den automatiske sletning blev besluttet inden en dommerundersøgelse var besluttet.

Foto: Jens Dresling

Den radikale Samira Nawa fik så lejlighed til at demonstrere, hvor lidt hun ved om, hvordan en regering kører, da hun mente, det burde være PET-folk som rådgav statsministeren.

Enhver med lidt kendskab til regeringsarbejde ved, at det er departementschefen, som rådgiver statsministeren. Selvfølgelig er det ikke overbetjent Olsen fra PET, det møder op i Statsministeriet. Det er departementschefen ansvar.

Men bortset fra det, er de radikales position omkring mink- og sms-sagen vigtig i forhold til regeringen. R er klemt. De ligger elendigt i meningsmålingerne. Kommunalvalget bliver sikkert en maveplasker.

Partileder Sofie Carsten Nielsen er bundskraber i troværdighedsmålinger. Internt står hun så svagt, at hun end ikke kunne få sin egen foretrukne kandidat, Clara Halvorsen, valgt til formandsposten i partiet.

Sårene efter Morten Østergaard, Ida Auken, Jens Rohdes og Kristian Heegaards afgange er ikke helet. Formandsopgøret mellem Nielsen og den pragmatiske Martin Lidegaard er ikke glemt.

Vejen tilbage til magt og indflydelse synes uendelig lang for de radikale, som hverken rød eller blå blok rigtig kan bruge til noget. I hvert fald ikke i en fælles regering.

Foto: Jens Dresling

Derfor er de afgørende spørgsmål efter Mette Frederiksens pressemøde:

Kommer der nye afsløringer, hvis/når de slettede sms’er måtte dukke op? Falder der bomber under de kommende vidneafhøringer i mink-kommissionen?

Hvordan kommer Mette Frederiksen gennem sin vidneafhøring den 9. december?

Svarene bliver helt afgørende for tilliden til hende.

Hvor hård bliver dommerrapporten, som udkommer i foråret? R har placeret barren højt. Skal man tage dem på ordet, vil hård kritik af Mette Frederiksen betyde, ar de radikale trækker støtten. Skal vi tro på det? De radikale har de seneste par år sagt meget, som havde kursværdi nul.

De blå partier har allerede meldt sig ud af debatten ved at forlange en rigsretssag, endnu inden dommerundersøgelsen gik i gang. Hvad de mener resten af tiden om mink-sagen er ret ligegyldigt. For de har kastet deres atombombe, før krigen gik i gang.

Så det er de radikale, der kommer til at afgøre den sag. I en blanding af paranoia og storhedsvanvid kan den afgørelse blive helt uforudsigelig.

