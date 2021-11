Engell: Radikale alene i verden

De radikales trusler om at vælte regeringen lyder som en plade, der er gået i hak, og der er en ualmindelig god grund til, at de intet ville vinde ved et valg

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Går du og tumler med et politisk spørgsmål, så send det til Hans Engell på engell@eb.dk.

Nu truer den radikale Tude-Marie, Sofie Carsten Nielsen, igen med at vælte regeringen. Fruen er formentlig fornærmet over ikke at være minister, og det skal vi andre så høre på i fire år.

Er der overhovedet realiteter bag de radikales jammer, eller er det en flok fornærmede egoister, som ikke er kommet sig over deres MeToo-løgnehistorier, splittelse i folketingsgruppen, et svagt kommunalvalg og målinger, som ikke just er imponerende?

Svenning Halvgreen Nielsen, Farum

Kære Svenning

De radikale har truet med at vælte regeringen lige siden valget i 2019. Først Morten Østergaard og nu gentager Nielsen hans jammer, selv om hun lovede det modsatte.

Indtil videre har R bare gentaget sig selv med trusler mod regeringen, men der kommer aldrig rigtig noget ud af det. Hvad skulle de radikale vinde ved at fremkalde valg i utide?

Deres problem er jo, at hverken de blå eller S vil sidde i regering med dem.

Venlig hilsen Hans

Ok med et fejltrin

Foto: Jens Dresling

Bliver Nye Borgerlige en ny udgave af DF i byrådene? Med evige stridigheder og folk forlader partiet?

Og er det alle Nye Borgerliges medlemmer, der bliver ekskluderet - ligesom i Fredericia - hvis de har støttet en rød borgmester?

Bo K. Stephensen, Odense

Kære Bo

Nye Borgerlige gik fra én folkevalgt til 64 medlemmer af kommunalbestyrelserne, så mon ikke Pernille Vermund ser gennem fingre med, at de ’syndede’ i Fredericia ....

Det var i øvrigt ikke medlemmerne, men kun de folkevalgte, hun ville smide ud af partiet.

Intet er jo endelig afgjort i kommunerne før 6. december, hvor de nye byråd skal ’sættes’.

I Fredericia fortsætter Steen Wrist (S) som borgmester efter en konstitueringsaftale med samtlige partier i byrådet. NB har formentlig vurderet, de fik mere ud af at deltage end stå udenfor (udvalgsposter m.m.).

Venlig hilsen Hans

Han kommer ikke i nærheden ...

Foto: Finn Frandsen

Der sker meget i DF - og et formandsvalg er på vej.

Hvis Martin Henriksen bliver ny formand, hvordan vil Pia Kjærsgaard reagere på det - vil hun bøje sig eller forlade partiet?

Benny Nielsen, Brøndby

Kære Benny

Så vil Pia blive meget vred og meget ked af det. Jeg tror ikke, hun nogensinde ville melde sig ud af det parti, der er hendes eget livsværk.

Men foreløbig satser hun med garanti på, at Martin Henriksen ikke kommer i nærheden af en formandspost. Og arbejder formentlig også aktivt på at forhindre det.

Venlig hilsen Hans

