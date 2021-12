Engell: Rigsretten fulgte blot grundloven

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Går du og tumler med et politisk spørgsmål, så send det til Hans Engell på engell@eb.dk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jeg synes, vi har et demokratisk problem mht. den nyligt afsluttede rigsret.

Først og fremmest blev dommen jo afgjort på ren jura. Det er for så vidt i orden, men hvorfor er halvdelen af dommerne så politisk udnævnte?

For det andet er der måske nok lighed for loven, men da det kun er anklagemyndigheden - her Folketinget - som kan rejse sagen, er dét vel diskutabelt. Ens politiske konto med goodwill kan blive afgørende for, om der rejses en rigsretssag.

Endelig er mange sager i Folketinget blevet afgjort med en ’næse’ eller en ministerafgang, og ingen af de ’straffe’ betyder jo fængsel, mistet løn, mistede ordener m.m.

Jeg synes ikke, det er proportionalt.

Henrik Wranér, Korsør

Kære Henrik

Jeg er faktisk ret enig, men både Folketinget og Rigsretten har blot fulgt grundlovens bestemmelser. Efter min mening hører politisk udpegede dommere ikke til i en rigsret. I Sverige er højesteret da også rigsret.

Sagen er vel, at Støjberg-sagen kunne have været afsluttet, hvis Inger Støjberg på et tidligere tidspunkt havde understreget, at myndighederne håndterede sagerne efter love og konventioner.

Ingen tvivl om, at Inger Støjbergs meget stejle holdning byggede det flertal op, som forlangte en dommerundersøgelse efter regeringsskiftet og med den hårde beretning også lagde bunden til rigsretten.

Men helt principielt er dine kommentarer centrale.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Værdierne er langtfra entydige

Foto: Thomas Borberg

Inger Støjberg udtalte efter sin dom, det ikke var hende, men ’de danske værdier’, der havde tabt. Men hvori består disse værdier? Søgning på internettet giver ikke noget veldefineret resultat.

Ofte er der tale om generelle værdier i et demokratisk retssamfund. Hvorfor agerer journalister kun mikrofonholdere frem for kritisk at spørge ind til, hvad Støjberg mener med ’de danske værdier’?

Niels Frees, Helsinge

Kære Niels

Kritik hermed givet videre. Begrebet ’danske værdier’ er langtfra entydigt, og journalisters opgave er ikke at gå i debat med Inger Støjberg eller andre om tolkningen af dette begreb.

Hun blev efter dommen rent faktisk udfordret på dette emne, blandt andre af Ekstra Bladets udsendte.

Debatten har også klart vist, at forskellige mennesker tolker og vægter begrebet meget forskelligt.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ingen forskel

Et flertal i foletinget fandt Inger Støjberg uværdig til at sidde i salen efter rigsretsdommen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Hvis Inger Støjberg havde valgt at forlade Folketinget, før hun blev erklæret uværdig som følge af rigsretssagen, hvordan ville hun så stå økonomisk mht. løn, pension, vederlag og lignende?

Henning Larsen,

København Ø

Kære Henning

Rent økonomisk vil der ikke være forskel, uanset om Inger Støjberg kendtes uværdig som folketingsmedlem, eller hun selv havde valgt at udtræde.

I begge tilfælde stopper lønnen fra Folketinget med det samme, og der udbetales ikke 'eftervederlag’. Det sker kun, hvis medlemmer væltes ved et folketingsvalg eller ved sygdom.

Det ændrer dog intet på Støjbergs pension som minister og folketingsmedlem. Den udbetales fortsat, fra hun fylder 60 år. Men mon ikke hun er tilbage i Folketinget ved næste valg?

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------