Engell: Risikerer rigsret

Mette Frederiksen påstår, hun ikke vidste, at der ikke var lovhjemmel til at slå minkene ihjel. Det gør ikke beslutningen mindre ulovlig.

Der er graduering på straf, når man overtræder loven, skatteloven for eksempel: uagtsomt, groft uagtsomt.

Men man slipper ikke for straf, blot fordi man ikke kender loven.

Så når Mette Frederiksen udtaler, at hun ikke vidste, om aflivningerne var ulovlige, er det vel er en overtrædelse af loven. Eller hvad?

Lars Petersen, Aarhus N

Kære Lars

Du har ret.

Vi er i princippet allesammen forpligtet til at kende alle love, men det kan være en formildende omstændighed ved en domstol, hvis du ikke kender konkret lovgivning. Det afgør dommeren, men fritager dig ikke for straf/bøde/advarsel.

I forhold til ministre er det ministeransvarsloven, som gælder, og i første omgang er det Gransknings-kommissionen med en dommer i spidsen, som skal vurdere, om Mette Frederiksens forklaring holder vand.

I værste fald risikerer hun rigsret, men her er vi altså ikke endnu.

Venlig hilsen Hans

Ingen favorit-farve

Foto: Jens Hartmann Schmidt

Må jeg introducere et nyt begreb i dansk presse: De Blå Lejesvende – oplagte medlemmer er TV 2 News og B.T.

Deres kommentatorer generer regeringen ved enhver given lejlighed. Klubbens kommentatorer mener for eksempel, at Mette Frederiksen er presset. Jeg mener, at hun altid optræder roligt.

Der må være en indre psykolog skjult i de blå kommentatorer – at jeg ikke kan se det! Det skyldes måske, at jeg ikke er psykolog, men blot ingeniør.

Ole Jagtboe, København V

Kære Ole

Jeg synes ikke, du er fair.

Både TV 2 og B.T. går faktisk kritisk både til regeringen og de blå partier. Spørg bare politikerne. De mener i hvert fald ikke, at nogen medier i særlig grad favoriserer den ene blok til fordel for den anden.

Venlig hilsen Hans

Coronaforvirring

Foto: Shutterstock

Regering og myndigheder har hidtil håndteret coronakrisen flot, men nu synes jeg, de svigter. Vi får ikke ordentlig besked om den tredje vaccination.

Hverken på hjemmesider eller ved pressemøderne bliver der givet klar besked om, hvem der kan vaccineres, eller hvor og hvornår det foregår.

Hvorfor er man så dårlig til at informere nu?

Signe Kristoffersen (69 år), København SV

Kære Signe

Du har fuldstændig ret. Jeg har selv tjekket alle steder og har samme oplevelse som dig: helt utilstrækkelig information fra myndighederne.

Det eneste, vi ved, er, at tredje coronavaccination nu skal tilbydes et halvt år efter, man er færdigvaccineret i første omgang. Tidligere var det seks måneder plus to uger, men nu altså et halvt år efter sidste stik.

Venlig hilsen Hans

Kulsort el

Foto: Shutterstock

I forbindelse med COP26 hørte jeg, at 60 procent af verdens elforbrug blev dækket af el, der er produceret på kul.

Kan det værre rigtigt?

Leif Truelsen, Augustenborg

Kære Leif

Det skal som gennemsnit nok passe. Siden år 2000 har Kina øget sit elforbrug helt enormt, og langt det meste af landets elforbrug dækkes af kulkraftværker.

Danmarks forbrug af kul til strøm er i dag på 17 procent af det samlede forbrug.

Over de seneste 25 år er kulforbruget reduceret med over 80 procent, og vindkraft dækker nu, hvad der svarer til cirka 45 procent af elforbruget.

Venlig hilsen Hans

