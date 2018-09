Engell roser Bock: LA ved, det er slut

Det er en klog beslutning af Mette Bock at stille op til Europa-Parlamentet.

Det vurderer Hans Engell, Ekstra Bladets politiske kommentator.

- Hvis Liberal Alliance skal have en chance for at komme ind, er de nødt til at stille op med en markant figur. De kan ikke stille en ukendt, siger han.

Men beslutningen vider også om, at partitoppen har erkendt, at regeringstiden er ved at rinde ud, mener kommentatoren.

På vej ud

- LA må se i øjnene, at uanset hvem der vinder næste valg, så er de ikke i regering efter marts.

- De er på vej ud. Derfor er det klogt at bruge et stærkt kort som Mette Bock ved Europa-Parlaments-valget, vurderer han.

- For LA er det ved at være salmen ved rejsens afslutning. Mette Bock er færdig senest til marts.

- Hun har været den mest synlige af LA's ministre, vurderer Hans Engell, der altså regner det for usandsynligt, at folketingsvalget kommer efter 25. maj, hvor parlamentsvalget afholdes.

- Skulle det blive en blå valgsejr, så vil Løkke skulle danne en regering med Dansk Folkeparti, som jo tydeligt har sagt, at de ikke ønsker Liberal Alliance i regering.

God chance

Denne realitet betyder, at Mette Bock er ude som minister, vurderer han, når det europæiske valg finder sted.

LA har aldrig været i parlamentet tidligere, men Hans Engell spår Mette Bock gode chancer.

- Der er mange borgerlige stemmer i spil af den grund, at Morten Messerschmidt jo høstede så mange ved det seneste valg, siger han.