Der er hårdt arbejde forude for Lars Løkke Rasmussen og hans nye parti, Moderaterne

Hvis Lars Løkke Rasmussen havde regnet med, at vælgerne ville komme væltende for at støtte hans nye parti, Moderaterne, har han indtil nu taget fejl.

Det går faktisk påfaldende langsomt for den tidligere statsminister at få indsamlet de vælgererklæringer, der skal gøre partiet opstillingsberettiget, hvis de storpolitiske forhandlinger til efteråret bryder sammen, og Mette Frederiksen mod sin vilje tvinges til et valg.