Engell: Sådan går kommunalvalget

De store partier er under pres, mener Hans Engell. Læs hans bud på valgresultatet her

På tirsdag skal vi til urnerne. Kommunal- og regionsvalgene kalder.

Er det vigtigt? Ja. For selvom man fra Slotsholmen i København styrer det meste af, hvad der foregår i kommunerne i hele landet, og suverænt afgør, hvor mange penge regionerne må få, så er der fortsat et betydeligt spillerum for det kommunale selvstyre.

Det er på det lokale rådhus, at man lægger niveauet for blandt andet ældrepleje, vejenes tilstand, skolerne, fritidsliv, kultur og miljø.

Kommunalvalget har fået status som en slags dansk midtvejsvalg. De seneste valg er faldet midt i Folketingets valgperiode, og kommunalvalget giver et fingerpeg om den landspolitiske status.

Selvom de lokale forhold spiller en helt central rolle - for eksempel borgmesterens popularitet eller mangel på samme og kommunale møg- og skandalesager om alt fra p-pladser til en dyr rådshusombygning - så vil de landspolitiske tendenser slå igennem.

En tommelfingerregel siger, at de landspolitiske målinger slår igennem med mellem halvdelen og en tredjedel ved kommunalvalget.

Regionsrådsvalget lever i skyggen af det kommunale. Stort set ingen vælgere aner, hvem der stiller op i regionerne, og de kender end ikke formanden for regionsrådet.

I fire år hører vi stort set kun fra regionerne, når

de brokker sig over et eller andet, eller hvis der er fejlslagne projekter. Eneste succeshistorie var covid-19-testene.

Når det gælder kommunerne, er stemmeprocenten heller ikke imponerende. Faktisk er det vildt, at fire ud af ti københavnere slet ikke gider at stemme til kommunevalget. Eneste trøst er, at de unge vælgere har meldt sig.

I 2017 var valgdeltagelsen til kommunevalget 70,8 procent sammenlignet med folketingsvalgets 86 procent. Bag tallene gemmer sig store forskelle. Ishøj var bundskraber med 59,6 procent, mens Fanø toppede med 85,7 procent. Vælgerne på de små øer er flittige.

Hvordan ser det så ud denne gang? De spændende spørgsmål er naturligvis, hvordan de to store, dominerende borgmesterpartier, Socialdemokratiet og Venstre, vil klare den. Og hvor blodige tabene bliver for Dansk Folkeparti.

Sidst fik Socialdemokratiet et forrygende valg. Partiet gik fra 33 til 47 borgmesterposter. Tilsvarende fik Venstre en blodgumme med borgmestertab fra 48 til 37.

De konservative fik også et historisk nederlag og gik fra 13 til otte borgmestre - og ikke en eneste i Jylland og Fyn. Det kan se meget anderledes ud denne gang.

Mit bud er, at valgets vindere bliver de konservative, Nye Borgerlige og Enhedslisten. Taberne bliver Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, de radikale, Alternativet og lokallisterne.

De sidste er interessante, for lokale lister har i generationer været et særkende for kommunestyret, men i dag har de kun to borgmesterposter og i alt 78 indvalgte politikere. En markant tilbagegang. Det er de etablerede partier, der overtager scenen.

Valgets uafgjorte partier tegner til at blive Venstre og SF sammen med Liberal Alliance.

De konservative står til at få et forrygende valg, og beskeden fra partileder Søren Pape Poulsen til fodfolket er, at de benhårdt skal gå efter borgmesterkæderne. Det afgørende spørgsmål er, om partiet kan beholde magten på Frederiksberg.

Nye Borgerlige fik kun ét mandat indvalgt sidste gang - det kan kun gå markant fremad. Enhedslisten står til at få et stærkt valg i de store byer. København bliver en slagmark uden lige, men overborgmesterposten vinder partiet ikke.

Socialdemokratiet fik et supervalg sidst. Det kan partiet ikke gøre efter denne gang. Minksagen koster stemmer - spørg bare i Nordjylland. Adskillige af partiets borgmestre blev valgt på tynde mandater sidst.

Dansk Folkeparti kan ende med at få et katastrofevalg. Sidst fik partiet 230 mandater valgt ind, men kun én borgmester, nemlig på Læsø. Han er siden forsvundet ud af politik. I alt har 30 lokale folkevalgte forladt partiet.

Mister Dansk Folkeparti 100 mandater ved valget, vil der blive intern ballade.

De radikale har været usynlige i lokalpolitikken, og landspolitisk står partiet uhyre svagt. De radikale har lige nu en borgmester i Rebild, men det er tvivlsomt, om han holder.

Alternativet bliver udraderet. Sidst fik partiet 20 valgt ind plus en borgmester på Fanø. Det er slut.

SF og Liberal Alliance holder formentlig skansen på samme niveau som sidst.

Venstres valg bliver rigtig spændende. Trods den landspolitiske nedtur med mange dårlige meningsmålinger står partiet stærkt

lokalt med markante borgmestre.

Selvom for eksempel stemmeslugeren Lars Grarup er forsvundet fra Herning, og hans afløser, Dorte West, er ukendt, skal der meget til, før Venstre taber borgmesterposten der.

Hvis de konservative forhandler brutalt, vil de kunne sende en håndfuld Venstre-borgmestre ud i mørket, og Venstre er efter min mening valgets usikre kort.

Kommunalvalget betyder meget for partierne, og udfaldet af det vil påvirke stemningen på Christiansborg.

Får Mette Frederiksen et dårligt valg, vil lysten til et hurtigt folketingsvalg være meget lille. Det samme for Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Ender København som en ræverød kommune med en svag socialdemokratisk overborgmester, vil partiets spidskandidat, Sophie Hæstorp Andersen, få fire meget svære år.

Og hun kan næppe regne med, at Liberal Alliances Ole Birk Olesen vil kunne redde hende, selvom de blå på Københavns Rådhus af ubegribelige årsager har sagt, at de er klar til at støtte den socialdemokratiske spidskandidat, hvis Enhedslisten bliver for stærke.

I København har de blå allerede hejst det hvide flag inden valget. Det skal nok løfte stemmeprocenten i hovedstaden.

Rigtig god valgdag!

