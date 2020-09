Engell: Sådan skal Løkke grilles

Sagen om Inger Støjbergs instruks om at adskille asylpar under den forrige regering rammer nu det øverste politiske niveau.

Daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skal nemlig afgive forklaring i Instrukskommissionen torsdag kl. 13.

- Kommissionen vil bore i, om Løkke gjorde nok. Fik han i virkeligheden oplysninger fra sin departementschef, som kunne forsikre ham om, at tingene var lovlige i Integrationsministeriet, forklarer Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell.

Således skal Løkke forklare, hvordan han håndterede sagen, hvor integrationsminister Inger Støjberg var særdeles ivrig efter at få adskilt asylpar, hvor den ene part var under 18 år.

Men den instruks - i form af en pressemeddelelse - er blevet erklæret ulovlig af Ombudsmanden.

Advarsel til Løkke

Det er tidligere kommet frem i Instrukskommissionen, at sagen også rykkede ind i Løkkes statsministerium. Flere embedsmænd i ministeriet var således bekymrede for, at Støjberg var gået for langt.

I en mail skrev departementsråd Tanja Franck, at det var vigtigt, at statsministeren fik at vide, at Støjberg gik længere, 'end juraen kan holde til'.

Dette opfattede den daværende departementschef i Statsministeriet, Christian Kettel Thomsen, som en advarsel til Løkke.

- Karakteren er snarere at få sagt, hvis du bliver spurgt i Folketinget, så lad være med at gå lige så langt, for så vil du muligvis skulle til at rette det, har han sagt i Instrukskommussionen.

Desuden har daværende justitsminister Søren Pind (V) forklaret, at han orienterede Løkke om, at han 'var bekymret for det, der foregik i Integrationsministeriet.'

Det er afgørende

Nu skal Løkke så give sin forklaring.

- Det er afgørende for Løkke, at han ikke kan kritiseres for ikke at have varetaget sin tilsynspligt som statsminister. Statsministeren er regeringens chef og skal sikre sig, at ministre styrer deres områder lovligt og forsvarligt, vurderer Hans Engell.

- Hvis statsministeren får nys om, at noget ikke er, som det skal være, skal kan agere på det. Ellers er det ansvarspådragende. Derfor er det helt afgørende for Løkke at få fastslået, at han ikke bare har siddet på hænderne i forhold til, hvad der foregik hos Støjberg, lyder det fra Engell.