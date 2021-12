Engell: Sandhedens time

I morgen den 13. klokken 13 falder dommen. Sandhedens time. Så ved vi, om Inger Støjberg går fri eller skal straffes for brud på ministeransvarlighedsloven i sagen om de tvangsadskilte asylsøgere eller som Støjberg konsekvent har kaldt det, 'barnebrudssagen’.

Jeg har endnu ikke mødt en eneste embedsmand, kronjurist, politiker endsige mediefolk, som føler sig sikre på, hvad dommen munder ud i. Buddene er alt fra ubetinget frifindelse til ubetinget fængselsstraf.

Det nærmeste, vi kommer, er jurister, der mener, det lander på, at Støjberg bliver dømt, men at dommen bliver mild. Bøde eller en kort, betinget straf.

Hvis Støjberg frifindes, vil hun stå meget stærkt. Uanset hvilken politisk fremtid hun vælger. Bliver hun dømt, kommer Folketinget til at tage stilling til hendes ’værdighed’. I værste fald må hun forlade Folketinget.

Med en mild dom kan det blive en svær beslutning, for hvad er egentlig grænsen?

Folketinget har frie hænder, og retspraksis på området er særdeles begrænset. Siden 1953 har der været otte sager, hvoraf Mogens Glistrup stod for de tre, og resten er helt uensartede. Lige fra svindel til vold.

Den sidste rigsretsdom var Erik Ninn-Hansen i 1995, og her skulle Folketinget slet ikke tage stilling, for Ninn var udtrådt af Tinget ved valget i 94.

Folketinget har bestemt ikke været enigt om afgørelserne. I 1972 blev den radikale A.C. Normann kendt uværdig efter en trafiksag, hvor han blev dømt for uagtsomt manddrab. Dengang stemte 88 for og 70 imod hans udtræden af Folketinget.

Hvis man overhovedet kan tale om en praksis, så er det mere afgørende, hvilken lovgivning de pågældende dømmes efter end straffens udmåling.

I Støjbergs sag er der også det helt usædvanlige forløb, at det flertal, som stemte for rigsret, samtidig skrev, at ’hensigten om at beskytte mindreårige piger fra overgreb i form af indkvartering med ældre mænd er prisværdig, og adskillelsen af de berørte par politisk set var rigtig’.

Med andre ord: Folketingets store flertal var helt enige med Inger Støjberg om tvangsadskillelsen, hun skulle bare have sørget for, paragrafferne var i orden.

Selv om Støjberg må forlade Folketinget, forhindrer det ikke, at hun kan genopstille ved det kommende folketingsvalg, hvor hun formentlig får et bjerg af personlige stemmer uanset parti.

Folketinget vil i en sådan situation ikke tilsidesætte vælgernes afgørelse og dømme hende ’uværdig’ igen.

Gennem de seneste måneder har det store spørgsmål været, om Støjberg vil gå efter formandsposten i Dansk Folkeparti.

Det var fra starten slet ikke noget tema. Det planlagte forløb var, Inger Støjberg skulle indtræde i DF’s folketingsgruppe. Blive opstillet i Nordjylland. Få en central position i folketingsgruppen med Thulesen Dahl som partiets formand. Men hans beslutning om at fratræde, har helt ændret spillet.

Det var først, da Støjberg kom ind i billedet som formandskandidat, og alle var rede til at vige pladsen for hende. Men meget er ændret siden. Blandt andet et bittert, næsten hadefuldt internt opgør i DF med nye fløje, der fører aktiv krig mod hinanden.

I den situation er det mere end tvivlsomt, om Inger Støjberg overhovedet er interesseret i at gå efter formandsposten. Nok er hun ambitiøs, men lysten til at forlade den ene borgerkrig i Venstre for dernæst at kaste sig ud i den næste krig hos DF, er begrænset.

Sagen er jo, at Støjberg godt kan blive formand, hvis hun melder sig ind i DF og opnår dispensation fra opstillingsreglerne. Men hvor attraktivt er det for hende, hvis Morten Messerschmidt dybest set mener, formandsposten er hans.

Og selv om Pia Kjærsgaard vil støtte Støjberg, har hun aldrig lagt skjul på, at ’Messer’ er hendes ’dreng’. Hun har længe set ham i formandsstolen.

Hertil kommer, at Inger Støjberg vil have brug for Kristian Thulesen Dahl som nær politisk-faglig rådgiver. Men ham vil Messerschmidt ikke have med på holdet. Han og Peter Kofod ser en kommende DF-ledelse med Støjberg som formand med ham selv, Kofod og Pia som de tre centrale rådgivere og medspillere.

Nu hvor formandsopgøret for længst er gået i gang med tre-fire-fem mulige kandidater, er løbet blevet langt mere besværligt for Inger Støjberg. Hvis hun skal være formand, skal hun bæres ind på skjolde og kunne styre i tæt samarbejde med alle fløje.

Og den udsigt bliver stadig mere tåget, efter formandskampen gik i gang i utide på grund af Tulles hastige afgang.

Derfor taler meget for, Støjberg nok vælger at indtræde i DF, men ikke rækker ud efter formandsposten.

Inger Støjberg er uforudsigelig og hun har i hele perioden siden sin udtræden af V og fra rigsretten startede, været helt lukket omkring sine fremtidsplaner.

I morgen bliver vi muligvis klogere, med forbehold for, at med Inger Støjberg skal man altid være forberedt på overraskelser.

