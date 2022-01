Engell: Savner sagens vigtige brikker

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Viser sigtelserne mod først Lars Findsen og derefter Claus Hjort Frederiksen ikke, at det hele er noget løst i kanten?

Ingen regner vel med, at Hjort er landsforræder, og hvorfor skulle en erfaren mand som Lars Findsen bryde regler, han formentlig selv har været med til at lave.

Jeg tror, det hele ender i ingenting, og hvem får så ansvaret?

Peter Sjølin Rasmussen, Frederiksberg

Kære Peter

Svaret er svært. De er begge sigtet efter samme paragraf - ’landsforræder-paragraffen’ - men alvoren i de to sager kan teoretisk være meget forskellige.

Straframmen går fra nul til 12 år, og det er langt fra sikkert, at Hjort Frederiksens sag er lige så alvorlig som Findsens. Frederiksen er hverken blevet aflyttet eller varetægtsfængslet.

Så vi kan ikke slutte noget, blot fordi de er sigtet efter samme paragraf, som i øvrigt er meget omfattende.

Falder det hele til jorden, vil det først og fremmest være et problem for PET, for anklagemyndigheden og så vil der utvivlsomt blive indledt en klapjagt på Trine Bramsen og Nick Hækkerup.

Men vi savner fortsat de afgørende brikker, og jeg hæfter mig ved, at der ’kun’ er rejst sigtelser og ikke en egentlig tiltale. Tyder på, at PET har en del efterforskning tilbage.

Venlig hilsen Hans

Fuld knald på elbilerne

Inden 2030 vil mange af verdens regeringer have os til at køre i elbiler for at reducere CO2-forureningen! Hvordan vil man realisere det?

Op mod halvdelen af jordens samlede CO2 produceres i kraftværker, mens diverse vindmøller og solceller leverer under halvdelen af den strøm, de er beregnet til?

I øvrigt udleder verdens samlede transport ’kun’ cirka 15 procent af jordens CO2.

Johannes Czajkowski, Gentofte

Kære Johannes

Bl.a. derfor skal produktionen af grøn energi mangedobles - hurtigt. Det er er især væksten i vind- og solenergi, der gør dansk el mere klimavenlig.

Nu producerer vindmøller og solceller strøm, der svarer til halvdelen af vores elforbrug. I alt har de danske vindmøller produceret 17 terawatt-timer - svarende til elforbruget i 4,25 millioner husstande.

Venlig hilsen Hans

Ikke et regeringsanliggende

I forbindelse med FE-sagen og Claus Hjort Frederiksen har jeg læst, at det var en politisk afgørelse, om Hjort Frederiksen skulle sigtes.

Hvordan hænger det sammen med tredelingen af magten?

Poul Jørgensen, København S

Kære Poul

Det er heller ikke korrekt. Justitsministeren - og formentlig resten af regeringens sikkerhedsudvalg - er blevet orienteret om, at PET ville rejse sigtelserne mod Findsen og Hjort Frederiksen.

Men det har ikke været en regeringsbeslutning.

Det er anklagemyndigheden, der rejser sigtelser her i landet, ikke regeringen.

Men justitsministeren skal efter PET-loven orienteres, og i teorien kan justitsministeren ofte betragtes som øverste anklager. I virkeligheden er det altid anklagemyndighedens ansvar.

I øvrigt handler magtens tredeling om regering, Folketing og domstole - ikke om anklagemyndigheden, som sorterer under regeringen.

Venlig hilsen Hans

