Engell: Skæbnestund

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Går du og tumler med et politisk spørgsmål, så send det til Hans Engell på engell@eb.dk.

Fra alle sider tales der om, at de kommende overenskomstforhandlinger bliver de mest umulige i mands minde. Det har vi jo slet ikke råd til.

Hvis det hele går på gulvet, tror du så, vi havner i en storkonflikt, eller kommer der et regeringsindgreb?

Kan de overhovedet blive enige om det?

Halvor Christoffersen

København S

Kære Halvor

Meget længe har vi vænnet os til løn- og prisstigninger på to-tre procent. Nu er de mangedoblet. Det betyder, at lønmodtagerne vil have kompensation, og arbejdsgiverne vil sige, at man ikke tør ødelægge konkurrenceevnen.

Så du har ret. Denne gang må vi de næste måneder forudse meget svære forhandlinger. Slutter det med konflikt, vil der utvivlsomt komme et indgreb. Det svære bliver, hvis der slet ikke ligger en mæglingsskitse som udgangspunkt for lovgivning.

Jeg er nu ret sikker på, at de tre partier vil stå sammen, hvis der skal lovgives. Men det vil blive en skæbnestund for SVM-regeringen, for lykkes det ikke, er regeringen færdig.

Venlig hilsen Hans

Har vi intet lært?

Arkivfoto: AP

Nu hvor Putin har skiftet taktik og dagligt bruger missiler, ligesom Wagner-gruppen angiveligt torturerer det ukrainske folk, så er det, jeg spørger: Har vi ikke lært noget af historien?

Her godt 78 år efter krigen sluttede, ser vi atter et folk kæmpe og lide, mens propaganda flyder fra begge sider.

Mit store spørgsmål er, hvor meget skal der til, før verden siger, at nok er nok?

Jan Pedersen, Hjørring

Kære Jan

Det er svært. I FN kan der ikke samles flertal for en fælles indsats i Ukraine. Og hverken USA eller Europa ønsker, at Ukraine-krigen fører til Tredje Verdenskrig med atomvåben.

Derfor støtter vi Ukraine på alle måder minus direkte krig mod Rusland. Og de vestlige demokratiers medier sørger for, at alt bliver dokumenteret og lagt frem

Venlig hilsen Hans

Urimelig sammenligning

Arkivfoto: AP

Vi i Vesten har travlt med at nedgøre Rusland, men hvor mange nederlag har vi ikke selv lidt? Krigene i Irak og Afghanistan var katastrofer, der har efterladt landene i kaos.

Og Libyen var også et fejlskud. Vi har mistet alt for mange soldater til ingen nytte.

Op gennem historien har vi jo set, at russerne tåler megastore tab, så det er jo nok kun et spørgsmål om, hvornår Ukraine løber tør for soldater - og Vesten for penge og kanoner.

Tommy Kobberøe

Kære Tommy

Din sammenligning er urimelig. USA og Vesten har sat styrker ind i lande, hvor brutale diktatorer mishandlede hele folk, og hvor de udgjorde en strategisk trussel mod vestlige centrale interesser.

Putins krig er en simpel angrebskrig for at erobre land. Ført med den største brutalitet. Skulle Vesten give op, fordi Rusland har mange soldater, og vi mangler penge? Selvfølgelig ikke. Mon ikke russerne bliver trætte af at få deres unge mænd hjem i ligposer, før Vesten løber tør for penge?

Venlig hilsen Hans

