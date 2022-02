Engell: Skandaløs slendrian i Justitsen

Det er skandaløs slap sagsbehandling. At kronjuristerne i Justitsministeriet ikke har haft styr på håndteringen af den anden rigsretsdom i et århundrede.

Hvad har de så heller ikke styr på? Mink? Spioner?

Sandheden er, at rigsrettens dom over Inger Støjberg efter loven blev sendt videre til Justitsministeriet, hvor den lå og samlede støv i ugevis, før den blev sendt videre til Kriminalforsorgen, der skal afklare og aftale den konkrete afsoning med Inger Støjberg.

Støjberg blev idømt 60 dages ubetinget fængsel 13. december. Men sagen blev først sendt videre 7. januar. Altså mere end tre uger senere.

Mange har undret sig over, at der ikke kom nogen afklaring om hendes afsoning.

Det forrykte er jo, at det er eneste gang i 100 år, Justitsministeriet skal forholde sig til håndteringen af en rigsretsdom med frihedsberøvelse. Ville man ikke de fleste steder så lige tjekke reglerne?

Ikke styr på paragrafferne

Da Støjberg-sagen mildest talt ikke er pågået i stilhed, ville enhver seriøs sagsbehandling tale for, at departementschefen og måske ministeren og som minimum en afdelingschef i lovafdelingen sikrede sig, at sagen blev håndteret efter loven. Og der var hånd på sagen.

Og loven siger, at i normale straffesager sender Anklagemyndigheden dommen videre til Kriminalforsorgen. Sådan er det bare ikke i en rigsret.

Her optræder Folketinget som anklager, og Justitsministeriet har ansvaret for at 'drage omsorg for dommens fuldbyrdelse', som der står i rigsretsloven.

Men i Justitsministeriet havde man ikke styr på lovparagrafferne, og derfor lå sagen bare og hyggede sig i bunkerne, indtil Inger Støjbergs vakse advokat, Jonas Christoffersen, henvendte sig til ministeriet. Hvad sker der?

Teoretisk set kan forløbet have trukket afgørelsen og Inger Støjbergs strafafsoning i langdrag og dermed haft den konsekvens, at Støjberg ikke har kunnet planlægge noget som helst om sin formentlig kommende politiske fremtid, fordi hun ikke havde fået klarhed om, hvordan og hvornår hun skal strafafsone.

Med andre ord kan Justitsministeriets svigt i sagen have haft direkte konsekvenser for parlamentariske processer, som både vælgere og medier følger tæt på.

Forbløffende

Man spørger sig selv:

Har ingen i Justitsministeriet stillet sig selv spørgsmålet: Hvad gjorde vi i sin tid, da Ninn-sagen var afsluttet i 1995? Ninn-Hansen fik en betinget dom i Tamilsagen, og derfor var der ikke tale om inddragelse af Kriminalforsorgen, men der må være nogle procedurer, som skal på plads, når det handler om rigsret.

Skal vi ikke have styr på dem? Nej, ikke lige.

Det er forbløffende, at man i en så sjælden sag ikke tjekker lovgrundlaget, og jeg kan godt forstå, at justitsminister Nick Hækkerup har orienteret Folketinget fortroligt om sit ministeriums brøler. Lige så selvfølgeligt er det, at den sag selvfølgelig ikke kan holdes hemmelig.

Formentlig kommer sagen til at betyde, at Justitsministeriet nu beder Kriminalforsorgen sætte i omdrejninger, når det gælder Støjbergs afsoning. Hvis sagen bare bliver smidt hen i en anden formentlig meterhøje bunke af straffesager og meget andet, som normalt passerer direkte fra anklagemyndigheden til Kriminalforsorgen, vil skandalen fortsætte.

Sag for ombudsmanden

Muligvis kommer et folketingsvalg før ventet, altså engang til efteråret. Det vil være stærkt kritisabelt, hvis Inger Støjbergs overvejelser om et nyt parti strander - ikke på grund af politik eller vælgere, men fordi bureaukratiet i justitsvæsenet har fungeret så søvnigt, at man end ikke kender reglerne i loven om Rigsretten, der burde være første års pensum i statsret for jurastuderende, men åbenbart er gået i glemmebogen i Justitsministeriet.

Var det ikke en opgave for Ombudsmanden at kigge denne sag og procedurerne igennem?