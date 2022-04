Engell: Slapt og flovt at svigte Ukraine

Krigen i Ukraine er blevet fordømt af religiøse ledere og institutioner verden over, men den danske folkekirke snorksover. Det er pinligt, skriver Hans Engell

Krigen raser i Ukraine. Dagligt foregår massedrab. Gamle, kvinder og børn på flugt udsættes for missilangreb på en togstation. I Butja og andre byer flyder ligene i gaderne. Massegrave dukker op. Tortur, voldtægt, vilkårlige nedskydninger. Barbari.

Helt tilfældige mennesker hales ud af deres bolig og bliver henrettet med nakkeskud.

De daglige rædsler suppleres af flygtningestrømme i milliontal. Herhjemme skal vi gøre klar til at modtage 100.000 ukrainske flygtninge.

Da russerne i 1956 nedkæmpede opstanden i Ungarn, kom der omkring 1.000 ungarske flygtninge til Danmark.

Jeg husker indsamlingerne til Ungarnshjælpen, de forfærdelige scener i Budapests gader. Dengang var det en udfordring for Danmark at håndtere 1.000 flygtninge.

Der er kommet andre flygtningestrømme til Danmark, som vi har skullet hjælpe til en fremtid her i landet eller ved tilbagerejse. Nogle gange på kanten af, hvad selv vores samfund kunne bære økonomisk, politisk og menneskeligt.

Ungarske flygtninge er ankommet til Glostrup i 1956. Foto: William Douglas

Det politiske slagsmål om særloven om de statsløse palæstinensere var også en udfordring. For nu at sige det meget mildt.

Jeg husker de mange protester, jeg selv dengang som justitsminister modtog bl.a. fra præster, der bad for at palæstinenserne kunne blive, uagtet at disse havde fået deres sager prøvet ved utallige instanser, som alle havde bedømt, der ikke var opholdsgrundlag.

Det mente præsterne så bare, selv om udlændingepolitik vel ikke indgår i den teologiske uddannelse.

Nu er vi i en gruopvækkende, militær og humanitær krise. Tusinder ukrainere – de fleste med en kristen baggrund som ukrainsk-ortodokse – flygter.

Alle taler. Mener noget. Græder. Er rystede. Bange.

Men helt besynderligt har det ikke vækket de danske biskopper. Folkekirkens øverste snorksover. Herfra er der kun sporadiske enkelt-kommentarer og fælles tavshed. Hvor er det dog flovt og pinligt. Og slapt.

Tænk engang: Vi har en folkekirke, hvor man bestemt ikke har holdt sig tilbage fra præste- og bispeside med at udtale sig om politiske emner.

Præster kunne i sin tid reagere mod den første frie abortlov. I 2005 blev der taget afstand fra israelske angreb i Gaza. Man kunne lancere fællesindsamling for Syriens flygtninge.

I 2014 havde man stærke meninger om den nye skolereforms konsekvenser for kristendomsforberedelsen. I 2016 handlede det om indsamling for kamphandlingerne i syriske Aleppo. Og i 2020 kom en fælles støtteerklæring til Libanon efter eksplosion i Beirut.

Der har været mange andre udtalelser fra præster eller bisper, som mente det ene og andet om politiske emner.

Eksempelvis biskopper, som udsendte en bekymret erklæring om politikernes fokus på radikaliserede imamer. Hvilket naturligvis fik andre præster til at reagere imod.

Men i Ukraine-krisen har rækken af bispekåber ingen samlet formuleret mening. Ingen fælles erklæret sympati eller opbakning eller afstandtagen fra de russiske myrderier.

Sådan er det ikke i andre lande. Den anglikanske kirkes ærkebiskopper i Canterbury og York betegner i en fælles erklæring invasionen for ’ en handling af stor ondskab’. Den katolske kirkes overhoved, pave Frans, har opfordret til forbøn og faste for fred.

Foran tusindvis af tilhørere på Peterspladsen i Rom opfordrede paven de ansvarlige til at stoppe ’denne frastødende krig. Det er en meningsløs massakre, hvor nedslagtninger og uhyrligheder bliver gentaget hver eneste dag’, lød det fra paven.

Men herhjemme er biskopperne bare dykket ud, som om krigen i Ukraine ikke er deres bord.

Arkivfoto: Shutterstock

Det vil blive husket næste gang, bisperne mander sig op og udsender en fælles erklæring, fordi Israel muligvis har bombet i Gaza, eller fordi de danske udlændingemyndigheder efter årelang sagsbehandling har fastholdt afslag i nogle asylsager.

Man må i sandhed sige, de danske biskopper vælger deres sager, deres tavshed og deres mangel på empati og kristen medfølelse med omhu.

