Engell: Spioner dør ved daggry

Stordiplomati i kulisserne kan undertiden fører til udveksling af hemmelige agenter, men mange spioner har betalt den ultimative pris for deres valg

Eksisterer der en stiltiende aftale om, at fremmede agenter, som opererer i udlandet, behandles mere skånsomt, når de begår ulovligheder.

Da udenlandske agenter i 1973 skød og dræbte en mand, som de fejlagtigt troede var palæstinensisk terrorist, i den norske by Lillehammer, blev de fanget, men hurtigt løsladt igen.

Da franske agenter i 1985 bombede Greenpeaceskibet Rainbow Warrior, blev en newzealandsk fotograf dræbt. Man arresterede og dømte attentatmændene, men kort efter blev de udleveret til Frankrig, og - surprise surprise - kort efter blev de sat på fri fod.

Er det sådan, at ’man’ ser med mildere øjne på forbrydere, når de opererer på vegne af en stat?

Dimitris Balanitis, København Ø

Kære Dimitris

Der findes ingen steder love, som giver spioner og agenter særlig beskyttelse, men i virkelighedens verden fungerer ’det stille diplomati’ således, at der ofte sker udvekslinger og indgås dybt fortrolige aftaler.

Men du har også eksempler på, at agenter bliver henrettet, og typisk er det egne landsmænd som for eksempel ægteparret Rosenberg i USA, der spionerede til fordel for Sovjet.

Til gengæld udvekslede USSR og USA mesterspionen Rudolf Abel med piloten Gary Powers, der blev skudt ned over Sovjet i 1960’erne.

Venlig hilsen Hans

Bryder EU’s principper

Foto: Ludovic Marin/AFP/Ritzau Scanpix

EU har i årevis kritiseret Ungarns Victor Orbàn kraftigt, fordi han lukkede grænsen for migranter fra Mellemøsten. Politikerne i EU har nærmest svinet ham til for at passe på sit land.

Nu, hvor han har åbnet for 1,5 millioner ukrainske flygtninge og gør alt for at hjælpe, så hører man INGEN ros fra EU! Kan du forklare, hvorfor det er sådan?

Grete Lund, Struer

Kære Grete

Fordi EU’s kritik mod Ungarn handler om noget helt andet end ukrainske flygtninge, nemlig anklager om traktatbrud på grund af Ungarns (og i øvrigt også Polens) brud på EU’s retsstatsprincipper og kerneværdier.

Venlig hilsen Hans

Kina holder med Kina

Foto: Carlos Garcia Rawlins/Reuters/Ritzau Scanpix

Hver gang, du rører ved et stykke hardware, så er 80 procent produceret i Kina. Det er en astronomisk økonomi, hele verden tilfører Kina.

Trækkes blot få procent hjem til produktion andre steder, betyder det et tab på mange milliarder dollars for Kina.

Konklusion: Kina skal ikke have klinket for meget med Vesten og resten af verden.

Frank Jakobsen, Espergærde

Kære Frank

Det har du ret i. Derfor Kinas tilbagetrukne rolle i forbindelse med krigen i Ukraine. Kina ser langsigtet på egne interesser, og Ruslands krig i Uktaine understøtter ikke Kinas strategi.

Omvendt gør de heller ikke meget for at presse Putin.

Venlig hilsen Hans

Ruslands atomtrussel

Foto: Alexander Demianchuk/ Reuters/Ritzau Scanpix

I mange år hørte vi, at Ruslands hær var Nato overlegen. Nu ser det ud til, at Ukraine kan holde russerne stangen, og den russiske hær fremstår som en kolos på lerfødder.

Set i det lys er Natos budget, som jo er det tidobbelte af det russiske militærbudget, så ikke allerede rigeligt stort?

Mikkel Kristiansen, Aarhus N

Kære Mikkel

Når det gælder konventionelle våben, er Nato overlegen. Når det gælder atomvåben, sidder USA og Rusland på over 90 procent af klodens arsenaler.

Ikke mindst derfor udgør Rusland en enorm trussel. I Ukraine har russerne indtil nu kun indsat en begrænset del af deres styrker. Indsatsen har været brutal, hensynsløs, men ikke imponerende.

Til gengæld er de vesteuropæiske landes forsvar heller ikke imponerende. Derfor beslutningen om at nå de to procent.

Målet er ikke kun at kunne vinde en krig, men at afskrække og forhindre den.

Venlig hilsen Hans

