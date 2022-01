Engell: Spionsag med eksplosiv kraft

Indtil videre kan Mette Frederiksen, Trine Bramsen og Nick Hækkerup sige: Ingen kommentarer. Det er politi og anklagemyndighed, som håndterer den gigantiske skandalesag om efterretningstjenesterne.

Men på et tidspunkt vil der komme fokus på det politiske ansvar. Især hvis det hele flopper, og de rejste sigtelser mod den tidligere efterretningschef, Lars Findsen, og den tidligere minister Claus Hjort Frederiksen falder sammen.

Så vil skandalen være stort set lige så stor, som hvis de bliver dømt.

Og hvad er sandsynligheden for det?

Først og fremmest er det værd at notere, at intet tyder på, at sagerne handler om spionage til fordel for udenlandske magter. Formentlig handler det om brud på den tavshedspligt, som gælder helt ens for spionchefer og tidligere ministre.

Det er ikke sådan, at fordi en forsvars-, justits- eller udenrigsminister forlader posten, så kan man snakke om hvad som helst, man har erfaret, mens man var i tjeneste. Tavshedspligt er i princippet tidsmæssig ubegrænset.

Selvfølgelig vil der være områder, hvor tiden ændrer på tingene – i dag er det ikke brud på tavshedspligt at fortælle om Sovjetunionens angrebsplaner, men det ville formentlig være strafbart at fortælle om agenter, arbejdsmetoder, kilder, vores planer, aflytning, personforhold og personsager.

Det er for eksempel først for ret nyligt, man har kunnet fortælle åbent om de forskellige hemmelige, underjordiske regeringsanlæg i Danmark.

Dommedagsbunkeren Regan Vest skulle bruges som et regeringsanlæg i tilfælde af atomkrig. Foto: Jacob Ehrbahn

Meget tyder på, de to sager omkring Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen ligger langt fra hinanden, selv om de begge tematisk handler om muligt samarbejde mellem dansk og amerikansk efterretningsvæsen.

Hjorts forseelse består formentlig i, han har bekræftet et sådant samarbejde på baggrund af sin egen viden som forsvarsminister, men han siger, at han gjorde det som en del af et aktuelt ’politisk’ opgør med forsvarsminister Trine Bramsen, som Hjort synes har fejlhåndteret sagen om den amerikanske forbindelse.

Det er hende, der har kompromitteret samarbejdet, mener Hjort.

Men det har anklagemyndigheden ikke accepteret som begrundelse. Brud på tavshedspligt kan ikke dækkes bag påstande om politisk debat. Hvad det munder ud i, ved ingen, men det bliver med garanti ikke 12 års ubetinget fængsel, som er straframmen. Formentlig slipper Hjort billigt.

For selv om både Findsen og Hjorten er sigtet efter samme ’landsforræder’-paragraf, går straframmen mellem 0 og 12 år.

Meget tyder på, at de forhold, anklagemyndigheden vil bringe frem i forhold til Findsen, er langt mere belastende end over for Hjorten, der næppe har været udsat for aflytning, og som heller ikke er varetægtsfængslet i en måned som den tidligere PET- og FE-chef. Claus Hjorts ’forbrydelse’ består formentlig i hans åbenmundede deltagelse i TV 2 News ’Lippert’ og til andre medier.

Med andre ord tyder sigtelsen mod Hjort mest på, at efterretningstjenesterne vil give politikerne (og andre) en lærestreg: I skal ikke tro, I ustraffet kan udtale jer om hvad som helst fra jeres tjenestetid. Tavshedspligten gælder, og det er helvedes strafbart at overtræde den.

I forhold til Lars Findsen tyder sagen på at være langt mere alvorlig. En dommer godkender ikke to måneders varetægtsfængsel, medmindre der er stærke papirer i de store stålkasser, der blev slæbt ind og ud af retten.

Ender sagen med domfældelse, vil det både for Lars Findsen, for de to efterretningstjenester, for regeringen og landets troværdighed udadtil være alvorlig blandt andet for landets anseelse.

Modsat vil den poliske reaktion fra politikere og medier over for regeringen blive kontant afregning, hvis sagen falder sammen, og anklagemyndigheden kikser.

Hvordan kunne regeringen sige ja til sigtelser, offentlig udhængning og varetægtsfængsling, når beviserne ikke var stærkere? Selv en ny dommerundersøgelse kan i den situation ikke udelukkes.

Den tidligere PET-chef Jakob Scharf blev frikendt for 27 ud af 28 anklagepunkter i landsretten. Arkivfoto: Linda Johansen

Problemet er jo, at sporene skræmmer, og alle husker, hvordan anklagemyndighedens sag mod den tidligere PET-chef Jakob Scharf faldt fuldstændig til jorden ved landsretten.

En sådan ydmygelse kan ikke accepteres én gang til. Man kan også undre sig over, at hvis beviserne virkelig er så afslørende og stærke, hvorfor er der så alene rejst sigtelser og ikke egentlig tiltale?

Og hvorfor har PET brug for mere tid til efterforskning, hvis man er sikker på, sagen kan bære en sigtelse? Hvad er det, man frygter, siden Findsen holdes varetægtsfængslet i to måneder, hvilket er ualmindelig hårdt?

Og hvorfor siger Bramsen, at Findsen og de andre FE-folk kan vende tilbage til deres job, når hun ved, at Findsen sidder bag tremmer i Hillerød?

Mange ubesvarede spørgsmål. Men enten har regeringen og dens anklagemyndighed fuldt tjek på sagen, beviserne i orden, sigtelse bliver til tiltale og domfældelse, eller også har vi den næste store skandale i horisonten.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------