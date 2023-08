Kun i Ekstra Bladet

MED ET HÅRDT dolkestød har Venstres Jakob Ellemann-Jensen sendt hele blå blok i graven. I hvert fald i lang tid.

Hvis nogen havde ventet, at Venstres formand efter et halvt års sygeorlov ville komme tilbage på krykker, har de taget fejl. I et stort interview i Berlingske træder formanden i den grad i karakter med en bastant melding til alle de andre blå partier om, at hvis de venter på, han ’kommer hjem’, så venter de forgæves.