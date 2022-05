Engell: Svagt Europa skal selv

Nato og EU-forsvaret skal ikke ses som konkurrenter, men som to organisationer, der skal supplere hinanden. Problemet er, at det europæiske forsvar - især efter Brexit - er meget svagt, skriver Hans Engell

Det er jo ikke bare Tysklands militær, som er i en elendig forfatning. Hverken Sverige eller Danmark kan stille med en brigade! Vi har selv ingen ubåde, vi mangler våbensystemer og udrustning - alt sammen som følge af massive nedskæringer.

Jeg er bange for, at en afskaffelse af forsvarsforbeholdet kan føre til en svækkelse af Nato-samarbejdet. På den anden side synes jeg, det er fjollet, at lille Danmark ikke sidder med ved bordet i EU.

Vil en afskaffelse af forbeholdet påvirke samarbejdet i Nato?

Peter G. Hansen, Gilleleje

Kære Peter

USA vil forlange, at europæerne tager stadig mere ansvar for egen sikkerhed. Også når krigen i Ukraine engang er slut.

USA har fokus på Kina og mener, at Europa nu må løfte sin egen sikkerhed.

Derfor ser jeg ikke EU-forsvar og Nato som konkurrenter, men to organisationer, der skal supplere hinanden.

Problemet er bare, at det samlede europæiske forsvar i dag er så svagt, det kun kan klare meget begrænsede opgaver uden amerikansk hjælp. Hertil kommer, at Europas stærkeste militærmagt, Storbritannien, ikke er med i EU længere.

På den korte bane tror jeg ikke, det betyder meget, om Danmark beholder sit forsvarsforbehold i EU.

Venlig hilsen Hans

Hvem kan tælle til 90

Arkivfoto: Jens Dresling

Jeg tvivler på, Jakob Ellemann har den nødvendige karisma og troværdighed til at være en egnet statsministerkandidat for blå blok. Søren Pape har gjort et glimrende arbejde.

Vil det være muligt for blå blok at blive enige om en kandidat, der ikke er Venstre-mand, inden et valg?

Jesper Johansen, København S

Kære Jesper

Svaret er nej. De blå partier vil ikke enes om fælles kandidat før valget.

Efter valget afhænger det af, hvem der kan samle flertal i blokken, og om de blå overhovedet vinder.

Venlig hilsen Hans

Aldrig tvivl om ansvaret

Foto: Ernst Van Norde

Statsadvokaten vil rejse straffesag mod Claus Hjort Frederiksen og har sendt det til justitsministeren, så Folketinget kan ophæve Claus Hjorts immunitet. Claus Hjort og Jakob Ellemann udtaler, at det er justitsministeren, der har anklaget ham.

Det kan vel ikke være rigtigt, at justitsministeren kan beordre anklagemyndigheden, at de skal føre en sag?

Poul Simonsen,

Roslev

Kære Poul

Det er alene politi og anklagemyndighed, som efter loven efterforsker, og det er anklagemyndigheden, som rejser sigtelse og tiltale. Ikke regeringen!

Hvis en justitsminister forlangte en sag rejst af politiske grunde, ville det bringe den pågældende direkte i Rigsretten for magtmisbrug.

Venlig hilsen Hans

