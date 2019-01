Engell: Tidlig tilbagetrækning var jo ikke ligefrem en mærkesag for Mette som minister

Socialdemokratiet blæser til velfærdsvalg med udmelding om, at det skal kunne lade sig gøre at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet

Socialdemokratiet gør, hvad de kan for at få det kommende folketingsvalg til at handle om velfærd.

Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell, efter S-formand Mette Frederiksen tirsdag har bebudet at lancere en plan for gradueret tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for særligt nedslidte borgere.

- Selvfølgelig kommer det kommende valg til at handle om Lindholm, Sjælsmark og udlændinge. Og ja, det kommer også til at handle om klima og miljø. Men det her er for alvor et signal om, at Mette Frederiksen vil gøre alt, hvad hun kan for at få det kommende valg til at være et velfærdsvalg, siger Hans Engell til Ekstra Bladet.

- Det er et tema, som optager rigtig mange vælgere, så det er først og fremmest godt set af Frederiksen at gøre det til et stort valgtema, lyder det fra Hans Engell.

På budskabet om at ville komme nedslidte borgere i møde, der har haft hårdt fysisk arbejde i et helt arbejdsliv, lægger Mette Frederiksen samtidig også kant til de blå partier, der arbejder for at fortsætte med den senere tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet, der ifølge de gældende politiske aftaler vil komme til at blive indfaset i fremtiden, vurderer Hans Engell.

Ifølge den politiske kommentator, er det dog langtfra sikkert, at vælgerne kan regne med, at den tidligere tilbagetrækningsalder for nedslidte bliver til noget i første omgang.

- Om det her overhovedet har gang på jord, er et helt andet spørgsmål. Det var jo ikke ligefrem en mærkesag, sidst hun selv sad som beskæftigelsesminister i Thorning-regeringen. Og da var afskaffelsen af efterlønnen jo kendt, siger Hans Engell.

Mette Frederiksen sad tre år som beskæftigelsesminister i den daværende SRSF-regering under Helle Thorning-Schmidt.