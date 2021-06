Engell: Tør hun skifte side?

De radikale vakler mellem at ville være støtteparti eller stå i opposition. Hans Engell ser på konsekvenserne, hvis Sofie Carsten Nielsen vælger at vende Mette Frederiksen ryggen

På Christiansborg og omegn går der for tiden mange rygter om, at de radikale overvejer at skifte side. At lederen, Sofie Carsten Nielsen, er blevet så grundtræt af statsminister Mette Frederiksen, at hun efter et kommende valg ikke vil pege på den socialdemokratiske etparti-regering en gang til.