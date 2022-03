Engell: Udsigt til mega-stemmespild

Det kommende folketingsvalg ligner en gyser. Både hvad angår antallet af opstillede partier, regeringsmagten og udsigten til et megastort stemmespild.

I forvejen er dansk politik noget af en rodebutik med ni løsgængere. Det er det største antal frie fugle i Folketingssalen siden 1945.

Danskerne skal ved næste valg formentlig vælge mellem 15 forskellige partier, hvoraf de syv hænger så meget i bremsen, at de ikke kommer over spærregrænsen.

Får de i gennemsnit mellem en og to procent af stemmerne, vil det svare til mellem otte og 15 mandater.

Foto: Finn Frandsen

I gamle dage var det især den røde fløj, der excellerede i stemmespild. En stor del af problemet blev løst i 1989 med dannelsen af Enhedslisten, som forenede fire partier på den yderste venstrefløj i en fælles partidannelse.

På højre side har der også været små og større partier, der kom og gik - og nogle kom endda igen. Centrum-Demokraterne, Retsforbundet, Liberalt Centrum, De Uafhængige, Fremskridtspartiet, Kristelige, Ny Alliance.

Denne gang er det især Alternativet, Frie Grønne og Veganerpartiet, der ser ud til at glide ud. Alternativet var i ugens Megafon-måling helt nede på 0,5 procent, Frie Grønne på 0,2 procent og veganerne ser med 0,2 procent også ud til at have nydt den sidste gulerod.

På den blå side bliver det vildt spændende med Kristendemokraterne, der trods en periode med positivt fokus og deltagelse i forskellige forlig alligevel kun kan samle 1,2 procent sammen.

Liberal Alliance ser med 3,1 procent ud til at havne pænt på den anden side af spærregrænsen, men partiet svinger meget i målingerne, og valget vil i sjælden grad afhænge af, om partileder Alex Vanopslagh er i form.

Det samme må i den grad siges om Lars Løkke Rasmussens nye parti, Moderaterne, som hos Megafon lander på 2,9 procent, men i en Voxmeter-måling samtidig kun får 1,8 procent og dermed ligger under spærregrænsen.

Det er nu et år siden, at Løkke proklamerede sit nye projekt, og indtil nu har det været historiens længste partifødsel, hvor vi stadig mangler partiprogram og kandidater. Vi ved eller ikke, hvem Lars Løkke vil pege på som statsminister.

Det gode bud er, at Løkke ved første dronningerunde peger på sig selv som statsminister, men i næste runde satser på Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Hvorfor? Fordi han allerede én gang har støttet ham som partiformand og dermed statsministerkandidat.

Løkke og Ellemann har ikke noget dårligt personligt forhold, og Løkke har flere gange - trods bruddet med Venstre - udtalt sig anerkendende om Ellemann.

Hertil kommer, at Lars Løkke Rasmussen ikke rigtig har andre reelle valgmuligheder. Han vil ikke mene, at den konservative Søren Pape Poulsen har tilstrækkelige faglige forudsætninger for at lede en regering. Morten Messerschmidt (DF) er helt ude, og Pernille Vermund (NB) endnu mere ude.

Løkke kan heller ikke pege på radikale eller røde kandidater. Kommer han til at sidde med de afgørende mandater, har han noget at handle med. Det er værd at notere, at han ikke definitivt har meldt sig ind i den borgerlige blok.

Foto: Anthon Unger

Den store usikkerhed på blå side er Inger Støjberg. Hvad vil hun egentlig? Ingen tror på, at hun er færdig med politik, og hun melder sig ikke ind i et af de eksisterende partier.

Hun stod den nu forhenværende DF-formand Kristian Thulesen Dahl nær, men det gæler ikke Morten Messerschmidt. Når afsoningen af rigsretsdommen er overstået, er hun klar til kamp.

Inger Støjberg har to muligheder: Hun kan vælge at stille op som løsgænger i Midt- eller Nordjylland. Det vil kræve 20.000-25.000 personlige stemmer at opnå valg. Kun Jacob Haugaard har tidligere præsteret det.

Ved valget i 2019 scorede hun 28.420 personlige stemmer, så ambitionen er ikke urealistisk.

Inger Støjberg kan også vælge at danne et nyt parti med støtte fra DF’erne Kristian Thulesen Dahl og Peter Skaarup. Det ville være opsigtsvækkende, men heller ikke helt urealistisk.

Foto: Jens Dresling

I begge ugens store meningsmålinger er der rødt flertal - henholdsvis 51 mod 46 procent og 53 mod 46 procent.

Der er altid statistisk usikkerhed, men denne gang forstyrres billedet af ualmindeligt mange små partier, som balancerer mellem indflydelse og intetheden.

Traditionelt afgøres danske folketingsvalg med ret lille margin. Denne gang ligner det et virvar af småpartier, der giver udsigt til et historisk stort stemmespild.

