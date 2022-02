Engell: Under massivt pres

Det politiske pres på statsminister Mette Frederiksen i den dybt alvorlige spionsag blæste i lørdags op til orkanstyrke.

I et opsigtsvækkende indlæg i Politiken gik en af Slotsholmens mest respekterede og erfarne folk, Justitsministeriets departementschef i 28 år, Michael Lunn, samt de to tidligere V-toppolitikere Anders Fogh Rasmussen og Uffe Ellemann-Jensen uafhængigt af hinanden til storangreb på statsministeren og hendes regering for fejlhåndtering af sagen til skade for vores sikkerhedsinteresser og forholdet til andre lande.

De to indlæg er historiske i indhold og styrke. Især fordi ingen af de tre må formodes at kende substansen i de sigtelser, som er rejst mod den tidligere spion- og departementschef Lars Findsen eller fhv. minister Claus Hjort Frederiksen.

Hvis Fogh, Ellemann og Lunn kender sagens detaljer, må nogen have brudt deres tavshedspligt over for dem.

Hovedkritikken handler om, at sagerne aldrig burde have udviklet sig til juridiske sager med sigtelser, varetægtsfængsling og for Hjort Frederiksens vedkommende ophævelse af hans immunitet som folketingsmedlem, såfremt der rejses tiltale mod ham.

Især i forhold til sigtelsen mod Hjort er de to tidligere partifællers kritik benhård. Claus Hjort er folketingsmedlem og har som sådan blandet sig i debatten med synspunkter, som er legitime i forhold til en politikers ytringsfrihed.

Med sigtelsen lukker 'regeringen' munden på ham. Regeringen burde have fået lagt sagen død, og den burde aldrig være kommet til massiv omtale i danske og internationale medier, hvilket hævdes at have skadet samarbejdet med allierede efterretningstjenester.

Fogh og Ellemann opfordrer Folketinget til ikke at ophæve Hjorts immunitet, såfremt anklagemyndigheden vil rejse tiltale på grund af, at man ikke kender detaljerne i en tiltale.

Det er i sig selv historie. Det er aldrig sket, at Folketinget ikke har fulgt anklagemyndigheden, hvis den ville rejse sager mod en MF’er.

I forhold til sagen mod Lars Findsen hæfter Fogh og Ellemann sig ved, at Findsen under bål og brand blev hjemsendt efter en pressemeddelelse fra Tilsynet for Efterretningstjenesterne, men at han senere blev pure frifundet af den undersøgelse, som tre landsdommere forestod.

De to eks-politikere overser dog en vigtig ting: Nemlig at varetægtsfængslingen af Findsen slet ikke bygger på sagen fra tilsynet eller dommerredegørelsen, men helt andre forhold.

Når Findsen er varetægtsfængslet, handler det formentlig om helt andre sager, end det de tre dommere frifandt ham for. Man kan godt frifindes for det ene og fængsles for et helt andet forhold.

Fogh og Ellemann opfordrer statsminister Mette Frederiksen til at afslutte sagen ’på værdig måde’. Den model er næppe farbar. Det ville være stik imod alle regler, hvis ministre griber ind i forhold til den efterforskning, der foregår.

Justitsministeren vil først skulle tage stilling, såfremt anklagemyndigheden vil rejse tiltale mod Findsen og Hjort. I efterforskningsfasen har politikerne intet at gøre.

Så Mette Frederiksen ville møde mindst lige så megen berettiget kritik, hvis hun pludselig optrådte som landets øverste efterforsker,

Men det er lige så klart, at hun og justitsminister Nick Hækkerup ikke kan gemme sig bag den igangværende efterforskning. Rejses der tiltale, skal justitsministeren først godkende det. Dermed må Hækkerup forholde sig til sagens substans.

Falder sagen sammen forinden, vil Folketinget og medierne spørge: Hvad Fanden havde I gang i? Var det en gentagelse af Scharf-sagen, som kollapsede for en udygtig anklagemyndighed.

Fhv. departementschef Michael Lunns kritik mod regeringen er sønderlemmende. Han skriver: 'Behandlingen af FE-sagen forekommer mig uforståelig, uigennemtænkt og præget af en næsten udbrudt kæde af fejlbeslutninger'.

Hvis man som jeg kender Michael Lunn og har arbejdet samme med ham i årevis, vil man vide, at den type formuleringer ligger lysår fra hans normale skarpe, men forsigtige og embedsprægede stil. Michael Lunn ville aldrig skrive dette, hvis ikke han var helt oppe i det mørkerøde felt.

Er det så, fordi han har en insiderviden, som andre ikke besidder? Er det fordi, han mener, at hans afløsere i Justitsministeriet er udygtige?

Eller er adressen i virkeligheden Statsministeriet med departementschef Barbara Bertelsen som Michael Lunns centrale skydeskive? I ledelsesstil og forhold til en regering er de to yderst forskellige.

Uanset alt er 'Spion-sagen' nu rykket fra det lukkede rum ud i det helt åbne. Formentlig vil regeringen i første omgang henvise til, den ikke blander sig i en sag, der befinder sig på et efterforskningsstadie.

Men i samme øjeblik anklagemyndigheden melder ud, vil stormen bryde. Og denne gang møder regeringen udbredt skepsis både fra egne røde rækker, de radikale og alle blå partier. Den historiske skandale ruller videre med uformindsket styrke.

