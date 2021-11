Engell: Vejen banet for Støjberg

Hvis Inger Støjberg vil være formand for Dansk Folkeparti, er vejen nu banet. Hun vil blive valgt på partiets ekstraordinære landsmøde 23. januar uden modkandidater.

Plus med støtte fra den afgående formand, Kristian Thulesen Dahl, partistifter Pia Kjærsgaard og DF’s enfant terrible og HB-medlem Martin Henriksen.

Hertil kommer det afgørende: Også med støtte fra Morten Messerschmidt, som ellers har bagt på formandsposten de seneste år. Men situationen ændrer sig med lynhast i DF.

Onsdag leverede Messerschmidt nemlig en af ugens store nyheder. Det var et par minutter inden udsendelsen sluttede, Messerschmidt sagde de afgørende ord: ’Hvis Inger Støjberg stiller op som formand for DF, så stiller jeg ikke op’.

Det var i TV2 News’ program ’Lippert’, hvor Messerschmidt på det sidste spørgsmål nærmest henkastet gav den afgørende melding. Havde Søren Lippert sluttet programmet et minut tidligere, var den ikke kommet.

Men hvordan skal meldingen så tolkes?

Først og fremmest på den måde, at vejen er banet for Inger Støjberg, hvis hun selv vælger at stille op som formand for Dansk Folkeparti. Messerschmidt ved, han ville tabe et kampvalg mod hende.

Men det var en melding, som øger presset på Inger Støjberg. Nu må hun snart melde ud, om hun er klar til at søge formandsposten i DF eller ej.

Siger hun nej, vil der være mange, som skal stille tropperne op på en helt anden måde.

Foto: Ernst Van Norde

Situationen er selvfølgelig lettere vanvittig. Et af landets store partier med mere end 25 år på bagen står med to sandsynlige formandskandidater, som begge har alvorlige retssager kørende.

Støjberg er end ikke medlem af DF og skal have dispensation for at stille op som formand. Messerschmidt venter på sin dom i sagen om svindel med EU-midler.

Men det tager DF’erne ret roligt. I forhold til Støjbergs sag med 'barnebrudene’ er partiet helt på hendes side. Støjbergs beslutning har total opbakning, og ingen vil anse en dom som nogen belastning.

Højest noget, der kan give nogle praktiske problemer for en partiformand. DF’erne elskede hendes slutkommentar i Rigsretten: ’Jeg siger hverken undskyld eller bøjer nakken’. Den gik rent ind i DF-land.

Men selvfølgelig er det ikke uden problemer. Dømmes de begge rimelig hårdt, ryger de ud af Folketinget. Formentlig vil straf eller bøder være begrænsede, og begge vil kunne søge og opnå genvalg ved det folketingsvalg, som kommer indenfor halvandet år.

Men mens Inger Støjberg ikke har nogen planer om at forlade politik, kan det være mere usikkert med Messerschmidt. Må han forlade Folketinget efter en dom i foråret, ryger posten som partiets næstformand samtidig.

Det er folketingsgruppen, der vælger næstformand, som skal være medlem af tinget. For Messerschmidt kan det derfor være fristende med en ny tilværelse udenfor politik, især hvis formandsposten er besat for en længere årrække af en anden.

Med Støjberg er det anderledes. Hendes dom afsiges 13. december, og der vil dermed være klarhed om hendes juridiske situation, inden der skal vælges formand.

For den tidligere Venstre-næstformand vil springet være stort. I modsætning til Messerschmidt har hun ikke samme kendskab til DF’s bagland og det daglige liv i folketingsgruppen. Men her vil de mere erfarne herunder ikke mindst Thulesen Dahl kunne hjælpe.

Sagen er jo, at mens Inger Støjberg kan samle DF’erne, har Messerschmidt være ganske dygtig til at skaffe sig hårde kritikere og modstandere. Alle har respekt for hans skarphed, viden og intellekt. Men han er også god til at gøre folk ret sure.

Foto: Jens Dresling

Opbakningen i gruppen er svingende. Også Pia Kjærsgaard har tydeligvis lagt billet ind på Støjberg, selv om hun også er en varm støtte for Messerschmidt.

Pia har især siden valget i 2019 ikke lagt skjul på, at Messerschmidt var hendes favorit til formandsposten i DF. Hun er færdig med Tulle, mens han har søgt at undgå direkte konfrontationer med hende.

Forløbet af partiets landsmøde viste dog, at Tulle havde styr på sine tropper, hvorimod Pia havde svært ved at mobilisere mod Martin Henriksen. Også den styrkebalance må Messerschmidt regne ind.

Det eneste, som mangler i ligningen, er Inger Støjbergs egen beslutning. Der er stor forskel på at være nummer to i Venstre og nummer et i DF. Hendes ansvar bliver langt større ligesom partiets forventninger. Hun skal stille op i de store debatter i Folketinget og lægge den politiske linje.

Støjbergs fokus har altid været udlændingepolitik og ikke økonomi, skatter, socialpolitik eller udenrigs- og EU. Som formand skal hun kunne levere hele vejen rundt.

Men det ser hendes støtter som et mindre problem: ’Inger vil elske at kaste sig ud i en skarp debat med Ellemann. Det har hun prøvet før,’ som en af hendes DF-støtter siger.

Dommen i Rigsretssagen falder 13. december. Mon ikke vi skal regne med, at Inger Støjberg fortæller om sin politiske fremtid umiddelbart efter, at dommen er faldet og vejen til formandsposten banet.

