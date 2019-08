Engell: Venstres pittbull har fået mundkurv

En opdatering på Facebook fra Venstre-veteranen Claus Hjort Frederiksen er udtryk for, at politikeren nu har fået mundkurv på.

Det vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell, da Claus Hjort slår fuld bak på kravet om at Kristian Jensen bør trække sig fra posten som næstformand. Faktisk er der ikke behov for ændringer i Venstres ledelse, skriver Claus Hjort på Facebook.

- Det er et markant skifte i forhold til, da Claus Hjort forleden mente, at Kristian Jensen burde gå af, siger Hans Engell.

- Det virker som om, at Venstres pittbull-terrier har fået mundkurv, vurderer han.

Den tidligere finans- og forsvarsminister er vendt på en tallerken efter et ekstraordinært møde onsdag aften i Venstres 24 mand store forretningsudvalg. Mødet er ren krisehåndtering, vurderer den politiske kommentator.

- Det er et udtryk for, at det er håbløst, hvis situationen fortsatte med anonyme kilder og angreb. Det er et forsøg på en feber-redning på en uro, som kunne vokse sig kæmpe stor, forklarer Hans Engell.

Nu ligger ledelsen af Venstre derfor forholdsvis fast.

- De har haft et møde, hvor de har talt tingene igennem, og konklusion er, at man kører videre med Løkke og Jensen, siger

- Det er et klart signal, om at det store opgør, som var udset til Venstres landsmøde i november, formentligt bliver afblæst,

Også Kristian Jensen, Venstres næstformand, melder nu om god ro og orden i Venstre-toppen.

Venstre har de seneste 2 dage holdt 2 gode møder i hhv. forretningsudvalg og folketingsgruppe. Det har luftet ud, skabt klarhed og opbakning til formand og næstformand i @venstredk #dkpol — Kristian Jensen (@Kristian_Jensen) August 15, 2019

Våbenhvile

Der er derfor fornyet ro i det store opposistionsparti, men det kan hurtigt bryde ud igen ifølge Hans Engell.

- Meldingen fra Hjort bringer ikke endelig ro, fordi der hele tiden vil være gisninger om, hvor længe Løkke fortsætter, siger den politiske kommentator.

- Det er en foreløbig våbenstilstand i Venstre, og Hjort har fået at vide, at han skal indstille skydningen, lyder det.

På Venstres sommergruppemøde fredag 9. august rejste samme Claus Hjort Frederiksen sig op og krævede næstformanden Kristians Jensens afgang.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Absurd pressemøde

Det udviklede sig senere til et absurd pressemøde, hvor Kristian Jensen og Lars Løkke Rasmussen måtte forklare pressen, at de nu var enige, og alt var i den skønneste orden.

Derudover måtte Kristian Jensen lægge sig fladt ned.

- Jeg kan forstå, at der er rigtig mange i gruppen, der syntes, at den analyse, jeg delte med Berlingske Tidende, burde jeg have delt med gruppen. Det tager jeg til efterretning.

Det hele startede med torsdag i et kontroversielt interview i Berlingske, hvor Kristian Jensen har undsagt formand Lars Løkke Rasmussens drøm om en SV-regering.

Efterfølgende eksploderede fløjkrigen i Venstre med Lars Løkkes støtter på den ene side og Kristian Jensens støtter på den anden side.