Engells dom: Svag start!

Ekstra Bladets politiske kommentator er ikke ligefrem imponeret over Jakob Ellemanns indsats efter tilbagekomsten fra sygeorloven

Så vendte Jakob Ellemann endelig tilbage til den politiske scene for alvor. Men hvilken omgang? Der var masser af undskyldninger, tilståelser, indrømmelser, beklagelser. Men ingen skyldige. Ud over ministeren selv, selvfølgelig. Han tager ansvaret for alt og drager ingen konsekvenser af noget.

Ikke en eneste i de væbnede styrker, forsvarsledelsen, Forsvarsministeriet eller politisk blev stillet til ansvar, da forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen i går ved et pressemøde gennemgik den beretning, som Forsvaret selv har udarbejdet om Forsvarets kolossale fejlhåndtering af milliardkøbet af israelske kanoner.