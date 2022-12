Enhedslisten åbner for at pege på Pia Olsen Dyhr som statsminister

Enhedslisten er åben over for at pege på SF-formand Pia Olsen Dyhr som partiets statsministerkandidat ved næste valg.

Det siger gruppeformand i Enhedslisten Peder Hvelplund til Jyllands-Posten.

- Som billedet ser ud lige nu, er det klart, at det vil være naturligt, at hvis der bliver en stærk alliance til venstre for Socialdemokratiet, så stiller man også med sin egen statsministerkandidat, lyder det fra Peder Hvelplund.

Ifølge Enhedslisten har Socialdemokratiet og statsminister Mette Frederiksen (S) forladt rød blok.

Derfor ser partiet et behov for at skabe en alliance til venstre for Socialdemokratiet.

Ifølge Peder Hvelplund er det svært at spå om det politiske landskab, når danskerne igen skal til folketingsvalg.

Men han siger til Jyllands-Posten, at han mener, at et samarbejde mellem de røde partier reelt skal kunne udfordre Socialdemokratiet frem mod næste valg.

Direkte adspurgt af Jyllands-Posten om Mette Frederiksen stadig er Enhedslistens statsministerkandidat, svarer Peder Hvelplund, at det er hun ikke, som det ser ud nu.

Ved folketingsvalget fik de partier, som typisk betragtes som rød blok, flertal. Men statsminister Mette Frederiksen har i stedet dannet ny regering med Venstre og Moderaterne.

Peder Hvelplund siger til Jyllands-Posten, at Pia Olsen Dyhr kunne være en oplagt statsministerkandidat for Enhedslisten.

Enhedslisten kunne også sagtens pege på sig selv, men SF står stærkere i den diskussion, fordi det er rød bloks største parti, siger Peder Hvelplund til Jyllands-Posten.

I en kommentar til avisen skriver SF's gruppeformand, Karina Lorentzen Dehnhardt, at partiet er enig med Enhedslisten i, at der er behov for et stærkt samarbejde.

Men partiet håber stadig, at Socialdemokratiet bruger det røde flertal, og derfor ønsker SF fortsat en rød regering med Mette Frederiksen i spidsen, skriver hun til Jyllands-Posten.