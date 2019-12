Enhedslisten: Begræns fyrværkeri!

Det bør kun være tilladt at fyre fyrværkeri af på nytårsaften. Det mener Enhedslisten, der imidlertid afviser et forbud mod fyrværkeri.

- Der skal være færre dage om året, hvor man må fyre af. Og der skal være bedre kontrol med salg af fyrværkeri. Der bliver solgt rigtig meget ulovligt fyrværkeri i Danmark, siger Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund.

Der skal heller ikke kunne skydes af alle steder, mener hun.

- For det tredje synes jeg, vi skal kigge på, om der skal være særlige steder i byer, hvor man må fyre fyrværkeri af, så der er styr på det, siger retsordfører Rosa Lund (EL).

Forslagene fra Enhedslisten kommer, efter det københavnske bykvarter Nørrebro de seneste dage har dannet ramme om en fyrværkeri-krig, hvor primært unge mænd har forlystet sig ved at kaste raketter og kanonslag mod hinanden og tilfældige forbipasserende.

I dag er det tilladt at fyre fyrværkeri af fra 27. december til og med 1. januar.

Det er tilladt at købe fyrværkeri mellem 15. december og 31. december. Den periode bør også forkortes, mener Rosa Lund, der imidlertid afviser et forbud mod fyrværkeri.

- Det vil være den optimale løsning, hvis man forkorter både salgsperioden og den periode, hvor man må fyre af.

- Jeg tror ikke, et forbud vil virke. Jeg synes, det er fint, at der er særlige dage, hvor man kan fyre fyrværkeri af - for eksempel nytårsaften, siger Rosa Lund.

Bag tremmer

Dansk Folkepartis værdiordfører, Pia Kjærsgaard, anbefaler, at man tager endnu skrappere midler i brug.

- Det nytter ikke noget bare at tage det fra dem. Der går en halv time, så har de købt eller stjålet noget nyt. De skal ind at sidde, til nytårsaften er overstået, siger Pia Kjærsgaard, der selv oplevede at blive overfaldet med kasteskyts under et besøg på Nørrebro i 1998.

Folketingsmedlem for Socialdemokratiet, Lars Aslan Rasmussen, der er valgt på Nørrebro, har oplevet, at fyrværkeri-kampene er taget til de seneste år.

'Jeg har selv været vidne til de scener, der udspiller sig på Nørrebro, hvor jeg er valgt, født og opvokset. Det har stået på længe, men er blevet værre og værre med årene, fordi nogle komplet uintegrerede, hæmningsløse typer har fået lov til at sætte sig på bydelen på grund af manglende konsekvens og berøringsangst', skriver han i en besked til Ekstra Bladet.

Ifølge politiet har episoderne på Nørrebro involveret grupper på 20-30 personer, der har skudt mod hinanden og andre med fyrværkeri.

Politiet forventer nye uroligheder igen fredag aften.