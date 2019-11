Enhedslisten: Dybt problematisk og bekymrende

Det er bekymrende, at en så lille del af det plastaffald, som tusindvis af danskere møjsommeligt sorterer, bliver genanvendt og i stedet ender med at blive fragtet rundt i verden, lyder det fra Enhedslistens miljøordfører, Mai Villadsen.

Hun vil derfor have indført strengere regler over for plastindustrien.

- Det er jo dybt problematisk og bekymrende, at vi ikke har bedre styr på, hvor den plastik, som du og jeg sorterer til genanvendelse, ender henne. Vi mener, at man inden for en kort årrække og gerne på internationalt plan skal stille krav til plastindustrien om, at når de laver et produkt, så skal det være genanvendeligt.

Mai Villadsen fra Enhedslisten ønsker skrappere regler over for plastindustrien. Foto: Ritzau Scanpix

- Altså, at det for eksempel maksimalt må være lavet af en eller to slags plastik. På den måde ville det gøre det meget, meget lettere at genanvende det i Danmark. Og dermed kan man undgå, at det sendes ud af landet og dumpes i skraldebunker, siger hun.

- Men har man ikke grebet det lidt bagvendt an - man har haft en stor iver efter, at nu skulle det sorteres, indsamles og genanvendes i stedet for at sige, at vi er nødt til at få produceret noget plastik, der rent faktisk kan genanvendes først?

- Jeg ved ikke, om man har grebet det bagvendt an. Men jeg synes, der er en pointe i at sige, at det her handler om, at man skal løse problemet fra starten. Og det handler om, at man skal sikre, at produkterne rent faktisk kan genanvendes, siger Mai Villadsen.

Kræver ensretning

Ifølge Plastindustrien, brancheorganisation for danske producenter af plastik, er man dog allerede i fuld gang med at producere plastik, der i højere grad kan genanvendes.

Men man får ikke noget ud af den bedre plast, hvis man ikke også ændrer måden, man sorterer på, lyder det fra Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien.

- For at få øget genanvendelsen skal der ske to ting. For det første skal der sorteres bedre end i dag, hvor hver kommune selv kan bestemme, hvordan der sorteres. Der så vi gerne, at man lavede nogle nationale retningslinjer for, hvordan man skulle sortere.

- Ydermere kunne vi godt tænke os, at man investerede i at få udviklet systemer, der kan sortere mademballage fra den øvrigt plast. Mademballage er nemlig særligt værdifuldt, og derfor vil det være godt at kunne sortere det fra. Den teknologi findes dog ikke i dag, men man kunne fra statens side investere i det.

- Den anden del af det, er, at vi forsøger at designe plasten bedre, så den kan genanvendes. Blandt andet ved ikke at bruge forskellige typer plast i samme produkt. Men vi får ikke mere ud af den bedre plastik, hvis ikke vi også sorterer det bedre.

Ifølge EU's regler skal 50 procent af plasten genanvendes i 2025, men Miljøstyrelsen anslår, at det i dag kun er 18 procent af det danske plastaffald, der får nyt liv.