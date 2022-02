Enhedslisten efter krisemøde: - Vi er ikke tilfredse

Bennys bukser brænder videre, og det ser ikke ud til, at brandslukkeren virker.

Tirsdag var Mai Villadsen til krisemøde hos Benny Engelbrecht (S) for at få en forklaring i sagen, hvor transportministeren er blevet beskyldt for at have skjult CO2-tal i den store infastruktur-aftale, der blev vedtaget i sommer.

Ifølge Ritzau opfordrer hun nu aftalepartierne til at trække sig, ligesom hun fortæller, at hun langt fra er tilfreds med ministerens forklaring på det krisemøde, som parterne netop har haft.

- Ministeren holder fast i forklaringen om, at tallene ikke var solide nok, og at han derfor ikke udleverede dem under forhandlingerne. Det er vi umiddelbart ret skeptiske over for. Jeg mener stadig efter dette her møde, at det er en alvorlig sag.

- Umiddelbart virker det meget, meget mystisk, at man ikke forelægger tal, man har, for partierne. Jeg har stadig den bekymring, at man meget, meget gerne ville have aftalen til at se så grøn ud som muligt og derfor ikke har lagt tallene frem, siger den politiske ordfører. siger Mai Villadsen.

Hun slår dog fast, at der stadig ikke er taget stilling til Benny Engelbrechts skæbne endnu. Det vil de først gøre efter samrådet torsdag.

Ministertaburetten vakler under Benny Engelbrecht, og han skal komme med en god forklaring over for støttepartierne, lyder det fra Joachim B. Olsen

1,64 millioner ton

Hele sagens omdrejningspunkt er en CO2-udledning på 1,64 millioner ton, som aldrig blev lagt frem til forhandlingsparterne, selvom de blev efterspurgt af Folketingets partier, inden aftalen blev vedtaget.

Men senere er det kommet frem, at de tal rent faktisk allerede lå klar, og nu bliver Benny Engelbrecht beskyldt for at have skjult tallene, da aftalen blev kaldt CO2-neutral, på trods af der indgår 48 vejprojekter. Heriblandt en udvidelse af flere motorveje og motortrafikveje.

Benny Engelbrecht stod tirsdag aften skoleret over for SF på et krisemøde, og de var heller ikke tilfredse.

- Den her sag skal ikke behandles bag lukkede døre. Derfor vil vi have et samråd og tager ministeren i Folketingssalen i næste uge. Vi har stadig mange spørgsmål, lyder det fra Signe Munk, der forklarer, at SF dermed kobler sig på det samråd, som Enhedslisten og Frie Grønne allerede har indkaldt til.

Onsdag er det så De Radikales tur, mens Benny Engelbrechts skæbne-samråd finder sted torsdag eftermiddag ifølge Ekstra Bladets oplysninger.

Bukserne brænder

Sagen startede for alvor med at rulle i weekenden på baggrund af Ingeniørens afsløring, og den truer nu Benny Engelbrechts ministerliv, vurderer Hans Engell

- Det er klart en sag, hvor Engelbrecht skal op i omdrejninger, hvis han skal bevare sin ministerpost. Statsminister Mette Frederiksen (S) fyrer ikke ministre, fordi de gennemfører regeringens politik.

- Men hun holder heller ikke hånden over ministre, der ikke har lavet deres hjemmearbejde ordentligt, sagde politisk kommentator Hans Engell mandag.

