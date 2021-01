Enhedslisten forventer rigsretssag mod Inger Støjberg

Der er med stor sandsynlighed grundlag for at indlede en rigsretssag mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i sagen om adskilte asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Det siger, Rosa Lund, der er Enhedslistens retsordfører, før et møde onsdag klokken 09.30 i Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget.

- Ja, det tror jeg, svarer hun på spørgsmålet, om hun ser grundlag for en rigsretssag.

Hun har endnu ikke modtaget vurderingen fra de to uvildige jurister, som Folketinget har bedt om at se på sagen, efter at Instrukskommissionen i december kom med hård kritik af Støjberg.

De Radikale, Liberal Alliance og Alternativet har tidligere udtrykt, at de mener, at der er grundlag for en rigsretssag.

Socialdemokratiet og Venstre har endnu ikke taget stilling i spørgsmålet.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har dog sagt, at partiet ultimativt er klar til at bakke op om en rigsretssag. Det vil ske, medmindre Folketingets uvildige advokater konkluderer noget andet.

Inger Støjberg henviser før mødet til, at Venstre for nylig fik to advokater til at se på sagen om de adskilte asylpar. Deres vurdering var, at det ikke er sikkert, at Støjberg kan blive dømt i rigsretten.

- Det er op til Folketingets flertal, det er jo ikke op til mig at bestemme, siger hun om udsigten til en eventuel rigsretssag.

Rosa Lund giver dog ikke meget for den vurdering. Det skyldes, at de to advokater 'netop er hyret af Venstre'.

- Derfor er jeg rigtig glad for og tryg ved, at vi har fået Advokatrådet til at udpege nogle advokater i fællesskab mellem Folketingets partier. Dem må vi lytte til, og de kommer i dag.

- Og så har vi jo også kommissionens beretning, og den må vi holde fast i. For det er dem, der har gransket sagen helt til bunds, siger hun.

Sagen, der kan ende med en rigsretssag for Inger Støjberg, handler om en instruks, som i februar 2016 blev udstedt af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det var i Støjbergs ministertid.

Instruksen fik Udlændingestyrelsen til - i strid med loven - at adskille alle asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Instruksen blev i 2017 betegnet som ulovlig af Folketingets Ombudsmand. En adskillelse ville kræve en individuel vurdering af hvert enkelt par.

Instruksen om at adskille asylpar var klart ulovlig. Det konkluderede også Instrukskommissionen i sin delberetning. Den kom i december sidste år.

Derudover blev det konkluderet, at Inger Støjberg blev advaret om ulovligheden. Folketinget blev efterfølgende vildledt om forløbet.

Kommissionen har dog ikke fundet beviser for, at den daværende minister gav en direkte ordre om at bryde loven.