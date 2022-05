Enhedslisten gør klar til nederlag

Håbet svinder ind for Enhedslisten, der stadig kæmper for et nej, trods overvejende jastøtte i befolkningen. - Det ser svært ud, siger Mai Villadsen

- Det ser svært ud.

Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, holder stædigt fast i håbet om et nej i morgen, men det er et svindende håb.

Meningsmålingerne viser nemlig, at danskerne højst sandsynligt vælger at afskaffe forsvarsforbeholdet. Kun 31 procent vil stemme nej i morgen, ifølge Voxmeter.

Tirsdag morgen stod hun sammen med partikollegaen Rosa Lund på Nørreport Station i København og delte de sidste flyere ud.

Mai Villadsen fortæller til Ekstra Bladet, at de har brug for noget 'Holger Rune-held', med henvisning til den 19-årige tennisdansker, der mandag spillede sig noget overraskende i kvartfinalen i French Open.

- Jeg giver ikke helt op endnu.

Hårde forudsætninger

Mai Villadsen kan ikke svare på, om der som sådan er noget, der er gået galt, men mener, at det har været svære forudsætninger for nejsiden.



Hvad er det, der er gået galt?

- Jeg ved ikke, om der er noget, der er gået galt. De udskrev folkeafstemningen midt i en krigstid, hvor folk er bekymrede og bange. Mange tænker nok, at mere militær er løsningen.

Dermed har timingen ifølge den politiske ordfører været med jasiden.

- Vi har i stedet skullet bruge rigtig meget tid på at forklare, hvorfor det her ikke handler om Rusland, Putin og Ukraine. Det vil måske være forklaringen.



Har I været gode nok i Enhedslisten?

- Vi har forsøgt. Men vi er tre nejpartier og rigtig mange japartier så vi har skullet løbe en hel del gange hurtigere end de andre. Det har været en udfordring.

Enhedslistens Rosa Lund og Mai Viladsen deler flyere ud i morgentrafikken. De kæmper stadig for et nej. Foto: Emil Agerskov.

Enhedslistens folketingsmedlem Rosa Lund kan godt se noget positivt i, at flere og flere danskere i det mindste tager stilling. Men det er også en glæde med modifikationer.

- Det er så bare ærgerligt, at de tager aktiv stilling på en anden måde, end vi gør i Enhedslisten, siger hun til Ekstra Bladet.

Valgkampen startede med hele polemikken om det ledende spørgsmål på stemmesedlen. Nu diskuterer man, om kampgrupperne i Sverige koster 4 milliarder eller 0 kroner. Har det været en fair valgkamp?

- I en valgkamp gør folk, hvad de kan. Men det er klart, vi selvfølgelig er sure over at vi ikke kan få de svar fra Morten Bødskov, som vi har bedt om, siger Rosa Lund med henvisning til, at Enhedslisten mener, at forsvarsminister Morten Bødskov (S) har fortiet, hvad Sverige bruger på deres EU-kampgrupper.

Rosa Lund mener heller ikke, at det første planlagte spørgsmål på stemmesedlen var 'fair'.

- Men det fik vi også lavet om, og det tror jeg var godt, for så blev det hele lidt mere klart, afslutter Rosa Lund.

I kampen for at bevare forsvarsforbeholdet deler Enhedslistens Mai Villadsen og Rosa Lund flyere ud ved Nørreport Station i København. Foto: Emil Agerskov.

