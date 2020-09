Enhedslisten: Han udnyttede sin magt, men skal ikke straffes altid

Selvom Enhedslistens retsordfører Rosa Lund, kalder Jeppe Kofods sex med en 15-årig for en klar #metoo-sag, mener hun ikke at udenrigsministeren skal straffes for altid

- Jeg er ikke i tvivl om, at der var tale om en metoo-sag i 2008. Altså en person der udnytter sin magt. Men jeg synes heller ikke man skal straffes for altid.

Sådan lyder det fra Enhedslistens retsordfører Rosa Lund efter nogle dage med hård kritik fra flere røde partier af at Jeppe Kofod blev udnævnt som udenrigsminister, til trods for sin sexskandale fra 2008.

Dengang havde 34-årige Jeppe Kofod sex med en 15-årig pige fra ungdomspartiet DSU, da han som Socialdemokratiets udenrigsordfører var underviser til et kursus for ungdomspartiet.

Tidligere i dag stemplede Alternativet hårdt ind i debatten om landets udenrigsminister, da Alternativets ligestillingsordfører og kulturborgmester i København Franciska Rosenkilde til Ekstra Bladet kaldte det 'dybt problematisk', at Jeppe Kofod sidste år blev udnævnt som minister.

Franciska Rosenkilde fra Alternativet. Foto: Emma Sejersen/Ritzau Scanpix

- Mette Frederiksen har med udnævnelsen været med at legitimere en norm, som gør det okay at handle på den måde. Hvis vi vil sexismen til bunds og mener det alvorligt, så er vi nødt til at udvise mere konsekvens med den form for adfærd, sagde Franciska Rosenkilde fra Alternativet.

Husker tydeligt sagen

Rosa Lund, retsordfører fra Enhedslisten kan tydeligt huske sagen fra 2008:

- Vores linje er, at man skal slet ikke gøre sådan nogle ting. Jeg var selv aktiv i ungdomspolitik da sagen stod på. Jeg kan meget tydeligt huske den sag. Det var jo en sag, som jeg tror berørte noget hos alle ungdomsorganisationer på en eller anden måde. Men altså, det er jo Mette Frederiksen der udpege, hvem hun vil have som udenringsminister.

- Ville du have udnævnt ham som udenrigsminister?

- Jeg ville aldrig udnævne en socialdemokrat som udenrigsminister.

Rosa Lund, retsordfører fra Enhedslisten. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

- Er du enig med Alternativet i, at det er dårlig dømmekraft, når man udnævner en mand med den bagage som udenrigsminister?

- Jeg er ikke i tvivl om, at der var tale om en metoo-sag i 2008. Altså en person der udnytter sin magt. Men jeg synes heller ikke man skal straffes for altid. Jeg går stærkt ud fra at Jeppe Kofod har ændret sin praksis i sin omgang med det modsatte køn. Og jeg går stærkt ud fra, at hans nuværende arbejdsplads er opmærksomme på, om der foregår ting, der ikke er i orden. Altså en ny metoo-sag eller sexchikane eller lignende.

- Ok så du har ikke noget problem med, at han er blevet udnævnt som udenrigsminister?

- Det er jo statsministeren der selv bestemmer, hvem hun udpeger til sin regering. Det er ikke mig.

- Men derfor kan du jo godt have en holdning til det?

- Jamen, jeg kan bare gentage: Det er statsministeren der udpeger. Jeg synes, at lige når det kommer til Jeppe Kofod, så står vi med en sag, der er langt større. Nemlig at den danske udenrigsminister totalt lukker øjnene for, at der sidder 50 danske børn i en IS-fangelejr i Syrien.

Ekstra Bladet har været i kontakt med udenrigsministerens særlige rådgiver, der fortæller at udenrigsministeren ikke har nogle kommentarer og henviser til Socialdemokratiets politiske ordfører Jesper Petersen.

Han påpeger, at Jeppe Kofod angrede og nedlagde sine poster dengang, og at det derfor også må være muligt at komme videre i politik.

- Mette Frederiksen har udpeget Jeppe Kofod til udenrigsminister, fordi han er meget kvalificeret til den post. Det er en sag, som aldrig forlader Jeppe Kofod. Og den blev med rette håndteret med meget stor alvor dengang. Det vi siger, er så også, at det må være muligt på et tidspunkt - når sagen har haft konsekvenser, og der er sagt undskyld - at det så er muligt at komme videre og varetage et politisk hverv, siger Jesper Petersen til Ekstra Bladet.

