Enhedslisten i historisk krigs-kovending

- Vi bekæmper militarismen og arbejder for dansk udmeldelse af Nato.

- Vi går ind for, at det danske militær nedlægges og erstattes af en langt mindre organisation, der kan stå for eventuelle danske bidrag til fredsbevarende FN-indsatser.

Sådan har der i årevis stået i Enhedslistens principprogram, men det er slut nu.

Enhedslistens medlemmer har mandag på partiets årsmøde i København stemt for at fjerne formuleringerne fra principprogrammet om at ville nedlægge militæret og melde Danmark ud af Nato.

- Vi har nu fået cementeret i vores principprogram, at det ikke er en del af principprogrammet at gå ind for nedlæggelse af militæret.

- Og også, at vi anerkender, at Danmark er medlem af Nato, så længe der ikke findes et brugbart alternativ, siger Peder Hvelplund, gruppeformand i Enhedslisten.

Det blev vedtaget i en udtalelse på årsmødet sidste år, at formuleringerne om militæret og Nato skulle ændres.

Men udtalelser på et årsmøde ændrer ikke automatisk på principprogrammet. Derfor er det ifølge Peder Hvelplund 'et historisk skridt' for Enhedslisten, at ændringerne med mandagens vedtagelse nu rykker ind i principprogrammet.

Enhedslisten har tidligere bakket op om både humanitære og militære donationer til Ukraine, der sidste år blev invaderet af Rusland.

Enhedslisten bakker også op om Ukraine-fonden, som nu får tilført yderligere omkring 18 milliarder kroner i alt i år og næste år. Fonden går ikke mindst til militær støtte til Ukraine i kampen mod Rusland.

- I den situation er der ingen tvivl om, at vi skal bakke den ukrainske befolkning op i deres legitime forsvarskamp mod den russiske aggressor.

- Så derfor er det klart, at vi skal bidrage, også med militær støtte, siger Peder Hvelplund.

Enhedslisten er lige som Alternativet ikke med i aftalen om Ukraine-fonden, som alle Folketingets øvrige partier er en del af.

De to partier blev ikke inviteret med i aftalen, fordi de ikke bakker op om ambitionen om, at Danmark skal bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvar og sikkerhed i 2030.

Foruden ændringerne om militæret og Nato har Enhedslistens medlemmer på årsmødet i Hafnia-Hallen også vedtaget at fjerne en formulering i principprogrammet om, at partiet støtter en dansk udmeldelse af EU og en nedlæggelse af EU.

- Vi siger, at vi ikke har det som det primære mål, at Danmark skal meldes ud af EU, og at EU skal nedlægges, siger Peter Hvelplund.

- Men at vi også ser EU som en politisk kampplads, hvor vi kan arbejde for at få både røde og grønne reformer igennem.

- Vi siger samtidig, at vi ikke udelukker udmeldelse. Der kan godt opstå en politisk situation, hvor det kan være et legitimt politisk krav at rejse. Men det er ikke det, der er vores primære mål, siger han.